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«Байкал Сервис» усилил безопасность личного кабинета

За первое полугодие 2024 г. количество клиентов, пользующихся личным кабинетом компании «Байкал Сервис», увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. С июля 2024 г. в транспортной компании усилили безопасность аккаунтов для пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Байкал Сервис».

По словам руководителя отдела разработки клиентских сервисов ООО «Байкал-Сервис ТК» Владимира Гусева, большое внимание уделяется безопасности и сохранности данных клиентов компании.

«Еженедельный прирост количества пользователей личного кабинета составляет примерно 1,5 тыс. Нам важно, чтобы клиенты при использовании дистанционных сервисов были гарантированно защищены от действий мошенников. Для этого постоянно внедряются решения, направленные на усиление безопасности личных данных, – отметил Владимир Гусев. – Теперь пользователям доступна дополнительная защита личного кабинета – двухфакторная аутентификация и сообщения о входе в личный кабинет».

Двухфакторная аутентификация – это дополнительная защита аккаунта посредством проверки кода, отправленного по электронной почте или в SMS. Перед включением опции клиенту важно убедиться, что к указанным в профиле телефону и электронной почте доступ есть только у него.

Включение настройки «Сообщение о входе в личный кабинет» позволяет получать сообщения о входе в личный кабинет на электронную почту, указанную в профиле.

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«Двухфакторная аутентификация является дополнительной защитой, благодаря которой повышается безопасность и сохранность данных, предотвращаются возможности атак и других действий мошенников. При этом она запрещает доступ к аккаунту без дополнительного кода подтверждения в случае, если пароль будет украден, – отметил Владимир Гусев. – При выборе настройки «Сообщение о входе в личный кабинет» клиент получает уведомление, когда кто-то входит в его аккаунт, что позволяет быстро обнаружить подозрительную активность и оперативно принять меры».

Для того, чтобы воспользоваться расширенным функционалом личного кабинета и подключить новые настройки профиля, необходимо перейти в личный кабинет «Байкал Сервиса».

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