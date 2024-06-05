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Merlion – официальный дистрибьютор Sofinet

Merlion – официальный дистрибьютор Sofinet. Соглашение о дистрибуции бессрочное и действует на всю продуктовую линейку разработчика. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Sofinet — российская компания, которая разрабатывает и производит высококачественное сетевое оборудование для построения корпоративных сетей, учитывая специфику российского рынка. Благодаря своей локализации и доступности оборудование Sofinet становится более привлекательными для российских компаний, которые ценят предсказуемость, надежность и качество.

В мае 2024 г. Merlion и Sofinet подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель дистрибьютра пополнился такими решениями Sofinet, как: коммутаторы доступа; коммутаторы ядра; коммутаторы ЦОД; промышленные коммутаторы; маршрутизаторы; корпоративный WiFi; оптические модули и др.

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Комментирует подписание соглашения Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компании Merlion: «Партнертсво с Sofinet позволит расширить спектр предлагаемых решений для наших партнеров и их заказчиков: продукция вендора зарекомендовала себя на российском рынке как высокотехнологичная, надежная, с точки зрения безопасности и, безусловно, очень качественная. Мы убеждены — сотрудничество будет взаимовыгодным и плодотворным. С нашей стороны мы окажем комплексную информационную поддержку Sofinet, будем продвигать решения компании через наш партнерский канал».

«Мы рады появлению в нашем канале такого надёжного дистрибутора, как компания Merlion. Благодаря широкой известности компании, высокому профессионализму команды, отвечающей за продвижение, и огромной экспертизе, мы уверены, что сотрудничество будет успешным, а наши решения станут доступны огромному количеству партнёров по всей стране», — сказал исполнительный директор Sofinet Артем Гусев.

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