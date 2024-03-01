В России построено новое мощное производство оперативной памяти, SSD и материнских плат. Тысячи единиц в месяц, десятки тысяч в год

В Подмосковье открылось новое отечественное производство твердотельных накопителей, материнских плат и планок оперативной памяти. Это новая линия поверхностного монтажа на заводе «Инферит Техника», которая будет работать в первую очередь на нужды «Инферита», но также будет принимать заказы сторонних клиентов. Пиковая мощность производства – 60 тыс. единиц продукции в год.

Новое отечественное ИТ-производство

Отечественный производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения «Инферит» сообщил CNews о начале работы своей новой производственной линии по производству различных компьютерных комплектующих. Цех стал частью завода «Инферит Техника», размещенном в особой экономической зоне «Исток», которая находится в подмосковном наукограде «Фрязино».

В «Инферите» рассказали изданию, что новая линия предназначена для поверхностного монтажа. Основная продукция, которая будет сходить с этого конвейера – это материнские платы, твердотельные накопители (SSD) и модули оперативной памяти как для обычных компьютеров, так и для ноутбуков и моноблоков, а заодно и серверов.

Фото: Инферит Начальная мощность производство - до 60 тыс. устройств в год

Основным заказчиком будет выступать непосредственно сам вендор «Инферит», в ассортименте которого есть как компьютерное, так и серверное оборудование. В первую очередь новая линия будет выпускать комплектующие «для линеек "Инферит Техника", включенных в Реестр российского оборудования "Минпромторга"», – сообщили CNews представители «Инферита».

Десятки тысяч в год

По предварительным прогнозам представителей «Инферита», новая производственная линия будет способна выдавать по 5 тыс. единиц продукции каждый месяц. В год это количество, по их подсчетам, достигнет 60 тыс. о планах по увеличению эти показателей в компании не говорят, но уточняют, что за счет столь масштабного производства получится «ускорить выпуск продукции "Инферит", включенной в реестр отечественного оборудования Минпромторга России».

Локализация экономит деньги

Одно из следствий запуска новой производственной линии, отметили в «Инферите» – это снижение итоговой себестоимости компьютеров и серверов. Второе следствие – это возможность дополнительного заработка, поскольку «Инферит» всерьез рассматривает запуск на новом конвейере контрактного производства комплектующих.

Фото: Инферит Основной клиент - сама компания «Инферит», но от контрактного производства никто не отказывается

«В будущем мы рассматриваем возможность производить компоненты для нужд других компаний на запущенных линиях», – сказал CNews руководитель инженерного департамента «Инферит Техника» Дмитрий Гришин.

От Владивостока до Калининграда

В России за последний год открылось несколько производственных линий по выпуску электроники, в том числе и методом поверхностного монтажа. Например, осенью 2023 г. в Татарстане силами ГК ICL был запущен завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники, рассчитанный на ежегодный выпуск до 300 тыс. плат. В ICL намерены нарастить выпуск до 1 млн экземпляров в год до 2026 г.

Также поверхностный монтаж плат осуществляется на заводе Fplus в Московской области, работающем с февраля 2024 г. Завод нацелен на производство и сборку ноутбуков, серверов и принтеров с объемом до 500 тыс. устройств ежегодно. В планы входит выпуск смартфонов, планшетов, моноблочных ПК, коммутаторов и систем хранения данных.

В городе Гусев Калининградской области находится инновационный кластер «Технополис GS», где расположены производственные линии холдинга GS Group. Они на протяжении нескольких лет занимаются поверхностным монтажом – например, в сентябре 2020 г., как сообщал CNews, на конвейер поступила материнская плата DP310T российской компании «Депо компьютерс».

«Линии поверхностного монтажа печатных плат функционируют на заводе «ЦТС» (входит в GS Group), расположенном в г.Гусеве Калининградской области, – сообщили CNews представители GS Group. – Работы по поверхностному монтажу печатных плат осуществляются на автоматической линии общей производительностью более 1 млн компонентов в час. На заводе работают четыре автоматические линии поверхностного монтажа: три линии FUJI NXT II, каждая из 14 модулей, и одна линия Assembleon/Yamaha. Оборудование позволяет устанавливать до 400 типов компонентов. Выпускаемая продукция – спектр электроники гражданского назначения, любые платы электронных устройств (материнские, серверные платы, периферийные и т.д.). В 2022 г. объемы производства материнских плат на «ЦТС» составляли 390 тыс. единиц. К 2023 г. – уже 500 тыс., рост составил 27%. Предприятие уже заключило контракты на изготовление почти 1 млн материнских плат в 2024 г.».

Комментарий «Инферит»

После публикацию материала в редакцию CNews поступили комментарии компании «Инферит».

На вопрос, что уже производится на новой линии, в компании ответили: «На новой линии поверхностного монтажа на заводе "Инферит Техника" налажен выпуск ключевых компонентов для производства компьютерного и серверного оборудования – материнских плат и модулей оперативной памяти. Эти компоненты уже входят в реестр российского оборудования Минпромторга. Производимые компоненты ориентированы в первую очередь на комплектацию собственных моделей техники, внесенных в реестр. В перспективе на основе выпускаемых материнских плат и ОЗУ планируется создание новых моделей компьютеров и серверов как для государственных, так и для коммерческих заказчиков. Ключевым преимуществом собственного производства является полный контроль над всеми этапами изготовления компонентов. Это позволяет обеспечить высокое качество как компонентов, так и производимой на заводе компьютерной техники. Внедрение собственной линии позитивно скажется и на себестоимости оборудования. Теперь “Инферит Техника” не зависит от других контрактных производств и полностью контролирует ценообразование. Главным преимуществом собственного производства компонентов является полный контроль над всей производственной цепочкой - от комплектующих до готовых изделий. Это позволяет гибко управлять качеством и себестоимостью продукции в интересах заказчиков. Кроме того, наличие собственных производственных мощностей снимает риски, связанные с внешними поставщиками, и ускоряет вывод на рынок новых моделей техники. Мы можем оперативно реагировать на потребности государственного и коммерческого сектора в импортозамещении».

Ответ на вопрос «Какие объемы выпуска достигнуты на момент запуска, если 5000 в месяц – это предельный показатель», был таким: «Показатель в 5000 изготовленных компонентов в месяц является максимальным на данный момент, исходя из текущих характеристик линии и степени автоматизации процессов. На сегодняшний день, после успешного завершения этапа пуско-наладочных работ на новой линии, мы вышли на стабильный ежемесячный выпуск порядка 3000 готовых компонентов – материнских плат и модулей памяти. Однако запланирована работа по модернизации и оптимизации линии с целью наращивания мощностей, что позволит нам увеличивать объемы выпуска».

На вопрос, заключены ли уже контракты на производство для сторонних заказчиков, или, может, пока только ведутся переговоры, в компании заявили: «Основной задачей является обеспечение собственных потребностей в комплектующих для производства компьютерного оборудования под маркой "Инферит Техника". Вместе с тем, уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными заказчиками на предмет организации контрактного производства материнских плат и модулей ОЗУ. Ряд компаний проявил заинтересованность в поставках наших компонентов».

Также в компании сообщили, как будет происходить разделение производства на собственное и контрактное: «При наличии соответствующего спроса со стороны заказчиков, часть производственных мощностей может быть выделена под организацию контрактного производства компонентов. Расположение завода «Инферит» в наукограде Фрязино, на площадке особой экономической зоны «Исток», обеспечивает нам возможности гибкого масштабирования производства. В случае необходимости мы можем оперативно нарастить объемы за счет увеличения производственных площадей, развертывания дополнительных линий, организации многосменного режима работы».

Выбор места расположения производственной линии в «Инферит» прокомментировали так: «Выбор площадки для размещения новой линии поверхностного монтажа был обусловлен несколькими факторами. Во-первых – наличие действующего производства компьютерного оборудования “Инферит Техника”, мощность которого составляет 300 тыс. единиц компьютерного и серверного оборудования ежегодно. Это позволяет использовать уже имеющиеся мощности: склады, сборочные цеха, службы логистики и обеспечения. Во-вторых, расположение во Фрязино в ОЭЗ “Исток” создает благоприятные условия для ведения производственной деятельности, в том числе – благодаря развитой инфраструктуре и доступу к кадрам. Здесь сосредоточены здесь действуют бизнес-инкубатор, центр сертификации, филиал РТУ МИРЭА. Это фундамент для дальнейшего развития и масштабирования производства, возможность привлекать квалифицированные инженерные и рабочие кадры, работать совместно с высокотехнологическими компаниями».

В компании раскрыли сроки строительства линии: «Реализация проекта по созданию линии поверхностного монтажа заняла около полугода. Мы тщательно анализировали предложения от ведущих мировых производителей оборудования. Для нас важными критериями были как качество оборудования, так и возможность оперативной доставки необходимых комплектующих и технической поддержки. Остановились на оборудовании одного из ведущих производителей Южной Кореи. Безусловно, в текущих условиях одним из ключевых вызовов был подбор высококвалифицированных кадров для обслуживания высокотехнологичного оборудования. Но за эти шесть месяцев нам удалось сформировать сильную команду профессионалов».

На вопрос, сколько рабочих трудятся на производстве, в компании ответили CNews: «В производственном комплексе “Инферит Техника” задействовано свыше 100 человек. Работой новой линии поверхностного монтажа руководит опытный технолог с многолетним стажем.