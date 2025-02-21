Российских заводов по выпуску смартфонов стало слишком много, а российских смартфонов по-прежнему слишком мало. Спрос на них тоже невелик. Опрос

В России образовался переизбыток производственных мощностей для выпуска смартфонов. Имеющиеся в стране заводы загружены лишь на 20% и могут выпускать в разы больше устройств, чем собирают сейчас – до полумиллиона в год против нынешних 100 тыс.

С большим запасом

Россия столкнулась с избыточным количеством производственных линий по выпуску смартфонов – их так много, что загружены они лишь на пятую часть своих возможностей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. К примеру, по подсчетам российской компании Fplus, в ассортименте которой, помимо прочего, есть смартфоны и планшеты, российские фабрики, в теории, способны выпускать до 500 тыс. смартфонов в год, хотя сейчас собирают лишь 80-100 тыс.

В Fplus подчеркнули, что к концу февраля 2025 г. производство смартфонов на собственных мощностях освоили около 10 компаний. В их числе – «Рутек», GS Group, «Рикор» и ряд других.

Переизбыток производственных мощностей касается и планшетных компьютеров. По словам участников рынка, количество размещенных заказов на выпуск планшетов не меняется годами. Вице-президент компании «Рикор» Сергей Куприянов сообщил изданию, что сейчас эти объемы такие же, как в 2023 г. Абсолютные цифры он не раскрыл.

Ничего не помогает

Розничный рынок смартфонов целиком и полностью занят иностранными решениями. В топе лидеров – корейские (Samsung), американские (Apple) и китайские (Huawei, Xiaomi, Honor, Realme и пр.) компании.

«Коммерсант» со ссылкой на представителей производителя электроники компанию «Аквариус» пишет, что в нынешнее время основные заказчики российских смартфонов, а также планшетных компьютеров – это бизнес, то есть частные компании и фирмы с госучастием с повышенными требованиями к безопасности гаджетов. Как сообщал CNews, летом 2023 г. с целью обеспечения спроса на отечественные планшеты и смартфоны «Ростелеком» проводил переговоры с российским Правительством. Обсуждалось производство крупной партии российских мобильных устройств в размере около 2 млн шт. с последующей их поставкой в отечественные госорганы. В Минцифры сообщили «Коммерсанту», что сотрудники ведомства в служебных целях пользуются планшетами на российских ОС, а также принимают участие «в тестировании новейших российских планшетов для использования в рабочих процессах».

Также в 2023 г. CNews писал, что в российском госсекторе начались массовые запреты на использование смартфонов Apple iPhone в служебных целях. Apple ушла из России в марте 2022 г., и теперь все ее смартфоны поставляются в страну по параллельному импорту. Запреты были введены в Минпромторге, Минцифры, Минпросвещения, а также в нескольких госкомпаниях, включая «Ростех».

Данные из реестра

Чтобы госкомпании и госструктуры могли закупать российские смартфоны и планшеты, эти гаджеты должны числиться в реестре отечественной электроники, курируемом Минпромторгом. По данным министерства, к концу февраля 2025 г. в этом перечне числилось 25 российских смартфонов и 79 планшетов. «По итогам 2024 г. рынок мобильных устройств на ОС "Аврора" составляет по оценкам 50–60 тыс. единиц», – сказали «Коммерсанту» представители министерства, отметив также, что российские заводы могут справиться с выпуском 1 млн устройств в год.

«Аврора» – не единственная российская мобильная платформа. Среди прочих также существуют Astra Linux Mobile «Группы Астра, «Ред ОС М» компании «Ред Софт» и «Роса Мобайл» за авторством НТЦ ИТ РОСА.

Все не так уж плохо

По мнению собеседника издания на рынке электроники, недозагруженность российских заводов по выпуску смартфонов проблемой сама по себе не является. С его слов владеющие этими фабриками компании «практикуют гибкую политику использования производственных линий».

Выражается это в том, что сборочные линии, по умолчанию предназначенные для сборки смартфонов, используются в итоге для производства совсем другой техники. Это могут быть серверы, системы хранения данных и пр.

Плюс ко всему, некоторые компании все же фиксируют рост объемов производства смартфонов – к примеру, год к году он вырос у GS Group, сообщил изданию вице-президент холдинга Федор Боярков.

Боярков привел в пример входящее в холдинг предприятие «ЦТС» в Гусеве Калининградской области. Здесь объем заказов на сборку смартфонов, по его данным, в 2024 г. показал рост почти в 2,5 раза год к году

С другой стороны, говорить о гигантских масштабах производства пока не приходится. Как пишет «Коммерсант», предприятие GS Group в 2024 г. выпустило лишь 10 тыс. смартфонов, а в планы на 2025 г. входит сборка 25 тыс. мобильных устройств.



