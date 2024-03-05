Сбежавшие из России SAP и Infosys внедрили в США систему, оставившую учителей без зарплаты

Администрация школ Сан-Франциско приняла решение отказаться от внедрения информсистемы для контроля зарплаты, из-за которой учителя месяцами не получали заработанные деньги. На ее интеграцию, которой занимались SAP и Infosys, потрачены десятки миллионов долларов, и еще несколько миллионов потребуется на переход к другому продукту. Систему назвали «катастрофической».

Как потерять десятки миллионов

В Сан-Франциско (США) начался масштабный отказ от интеграции информационной системы расчета заработной платы, разработанной финансовой холдинговой компанией EMPower. Ее внедрение несколько лет назад инициировала администрация школ города, и она же решила отказаться от нее на полпути, когда деньги и человеко-часы в реализацию плана по встраиванию информсистемы уже вложены, пишет издание San Francisco Chronicle.

В общей сложности на момент отказа размер потраченных на интеграцию системы средств превысил $34 млн. Аналитики издания San Francisco Chronicle назвали эту информсистему «катастрофической» (disastrous). Школьные чиновники сдались и готовы потратить еще $5,6 млн на внедрение системы другого разработчика.

Первоначальным подрядчиком по интеграции системы EMPower была ушедшая из России немецкая компания SAP. В дальнейшем за внедрение системы в школах Сан-Франциско отвечала индийская компания Infosys, тоже покинувшая Россию. Первый контракт был заключен на $9,5 млн, но позже сумма выросла до $11,1 млн, а затем – до $13,7 млн. В итоге за два года стоимость внедрения EMPower более чем втрое превысила первоначально оговоренную сумму.

Цифровой хаос

EMPower оказалась настоящей проблемой – система не упрощала, а, напротив, в значительной степени усложняла расчет зарплат и контроль за их начислениям. Она заработала в январе 2022 г., и с ее появлением начался настоящий хаос, пишет издание.

Система регулярно сбоила, что приводило к различным неприятным ситуациям – работники школ получали неверно рассчитанную зарплату, а иногда и вовсе оставались без денег.

По мере использования EMPower проблемы, поначалу коснувшиеся только зарплат учителей и других работников школ Сан-Франциско, перекинулись еще и на их медицинские и пенсионные выплаты. Результат был вполне ожидаемым – как и зарплату, EMPower перестала начислять пенсионные выплаты и отправлять их в пенсионные фонды и попутно лишила работников образовательного сектора медстраховки.

Дошло до того, что некоторым образовательным учреждениям Сан-Франциско пришлось вернуться к аналоговым технологиям. Так, директор одной из школ выписал учительнице классический бумажный чек на снятие с его собственного счета $4500. Эти деньги нужны были учительнице на покрытие образовавшихся из-за EMPower по арендной плате.

Ситуация из ряда вон

Проблемы с EMPower росли как снежный ком и очень быстро. Менее чем через год после ее запуска, в ноябре 2022 г., в Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение по решению вопроса с выплатой зарплат и прочих начислений преподавателям и другим членам коллектива местных школ.

Был даже создан оперативный штаб, вобравший в себя 60 человек, перед которыми была поставлена задача по скорейшему решению проблемы. Но быстро закрыть вопрос не получилось, и ситуация переросла в общественный скандал. Более 100 учителей устроили забастовку.

Фиаско с информсистемой нанесло ущерб репутации округа и привело в ярость учителей на фоне и без того острого дефицита кадров в преподавательском составе, пишет San Francisco Chronicle.

Долгие месяцы без зарплаты

На конец февраля 2024 г. было открыто в общей сложности свыше 1700 дел, в той или иной степени связанных с вопросами или проблемами с зарплатой учителей. Между тем, решение по отказу от EMPower было приняло лишь спустя более двух лет после ее запуска, а устранить все последствия и перейти на новое решение по щелчку пальцев не удастся.

По информации издания, на 12 марта 2024 г. запланировано подписание контракта с другим подрядчиком – компанией Frontline Education, чья информсистема широко используется в школьных округах Калифорнии. Жалоб на нее от них не поступало.

Но даже если решение Frontline Education действительно окажется достойной заменой EMPower, процесс ее внедрения затянется приблизительно на полтора года. Он должен быть завершен к лету 2025 г.

Иногда лучше ничего не менять

Ситуация в школах Сан-Франциско, возникшая из-за неподходящего программного обеспечения – не единственная в мире. В некоторых случаях последствия использования неправильного софта могут быть еще более катастрофичными.

Например, в сентябре 2023 г. CNews освещал историю британского города Бирмингем – его власти объявили городской совет банкротом. В городском бюджете появилась гигантская «дыра», вызванная колоссальными расходами на отказ от информсистем SAP в пользу решений американской компании Oracle. Смета раздулась в разы и перевалила за 100 млн фунтов стерлингов, а сам переход, планировавшийся как быстрый, в итоге затянулся на несколько лет. Плюс ко всему, в решении Oracle в итоге не оказалось значительной части функций, необходимых властям города и присутствующих в ERP SAP.