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«Сбермаркет» запустил возможность оплаты заказов частями

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» предлагает пользователям приложения возможность оплаты покупок частями. Опция доступна для всех клиентов при заказе во всех магазинах-партнерах «Сбермаркета». Сумма заказа при этом должна составлять от 4 до 30 тыс. руб.

Для оформления заявки на оплату заказа частями понадобится только номер телефона. Необходимо добавить товары в корзину и выбрать опцию «Оплата частями». Затем ввести номер телефона и нажать кнопку «Отправить». Весь процесс займет около 1 минуты. Заявка одобряется моментально, клиент получает уведомление через приложение, и заказ отправляют на сборку. Покупки привезут так же быстро, как и при оплате любым другим способом.

Оплата частями осуществляется в 4 этапа. 25% суммы спишутся при оформлении заказа, а оставшаяся сумма будет списываться каждые две недели равными долями. Списание будет происходить автоматически, клиенту больше ничего делать не нужно. При этом никаких дополнительных процентов клиент не платит, никаких «звездочек» (в том числе скрытых комиссий или навязанных страховок) нет. Общий срок оплаты — 1,5 месяца.

«Одна из наших главных задач — сделать доставку из магазинов доступной для всех россиян. Мы хотим, чтобы наши клиенты могли не откладывать покупки и получать необходимые им товары в тот же день, даже если они не готовы внести полную оплату. Поэтому мы запустили оплату частями, которая позволит без переплат и сложных условий приобрести любимые продукты и другие товары и получить их сразу, не дожидаясь зарплаты. Мы уже видим, что клиентам удобно пользоваться новой услугой: на первом этапе было доставлено больше 60 тыс. заказов с оплатой частями», — сказал Елена Иванова, вице-президент по маркетингу и продажам в «Сбермаркете».

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