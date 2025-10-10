Село становится технологичным: жители Кузбасса активно подключают «умные» устройства

В Кемеровской области стремительно растет интерес к технологиям «умного дома» и устройствам Интернета вещей (IoT). За последний год количество подключенных к сети «МегаФона» цифровых гаджетов, повышающих комфорт, безопасность и эффективность жизни за городом, увеличилось на 24%, а объем IoT-трафика — почти вдвое. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сегодня фермеры, предприниматели и частные домовладельцы применяют «умные» камеры, датчики температуры и влажности, системы охраны и трекеры для сельхозтехники. Благодаря широкому покрытию LTE-сети и уверенному сигналу связи современные технологии становятся доступными даже в отдаленных деревнях и селах. Так за последний год в Гурьевском районе – самом маленьком по численности населения и площади – количество интеллектуальных приборов увеличилось на 63%.

Однако лидером цифровизации стал Кемеровский район. Местные жители составляют 24% всех сельских пользователей электронных помощников. Цифровые решения прочно вошли в повседневную жизнь абонентов «МегаФона» из Новокузнецкого (22%) и Ленинско-Кузнецкого (11%) районов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В небольших населенных пунктах среди владельцев умных устройств преобладают люди 35‑44 лет — 40% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет — 25%, а третью возрастная категория 55-70 лет (18%). Менее всех активны зумеры – всего 1,3%.

«Мы видим, как цифровизация уверенно выходит за пределы крупных городов. Сегодня «умные» технологии перестают быть прерогативой мегаполисов и помогают жителям деревень в быту – экономить ресурсы, повышать урожайность, беречь природу и просто чувствовать себя безопаснее. Это шаг к устойчивому развитию сельских территорий и улучшению качества жизни людей, которые живут и работают вдали от крупных центров. Мобильная сеть успешно заменяет проводной интернет там, где его нельзя провести в силу географических или климатических условий. Без нее невозможно построить цифровую инфраструктуру, управлять техникой или контролировать процессы на расстоянии», — сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

Для поддержания одновременной работы тысяч устройств — от простых датчиков до сложных автоматизированных систем — инженеры «МегаФона» с начала 2025 г. построили 19 новых и модернизировали более 350 действующих базовых станций в столице и районах Кузбасса. Внедрение дополнительных частотных слоев LTE, а также рефарминг сети позволил увеличить медианную скорость мобильного интернета на территории региона на 19%. Согласно замерам, она составляет 35,24 Мбит/с.