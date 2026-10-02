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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202273
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Чертков Андрей

СОБЫТИЯ


02.10.2026 Новый алгоритм позволит обучать ИИ на энергоэффективных фотонных и нейроморфных процессорах 1
14.08.2015 «МегаФон» установил базовую станцию на опоре уличного освещения в Нижнем Новгороде 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Чертков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10936 1
МегаФон Центральный филиал 92 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1888 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23787 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27154 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29892 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4553 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16671 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10296 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7958 1
Молотков Михаил 11 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3619 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2335 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1816 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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