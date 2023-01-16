«Ростелеком» обеспечил скоростным доступом в интернет жителей поселка с необычным названием и еще 13 тыс. сельчан области

«Ростелеком» завершил масштабную оптическую стройку в поселке Порт-Артур и еще 20 малых населенных пунктах Челябинской области в Каслинском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском, Увельском, Уйском, Чебаркульском и Чесменском районах. Теперь более 13 тыс. жителей поселков и деревень Южного Урала могут пользоваться быстрым и качественным интернетом на скорости от 200 Мбит/с, а также различными цифровыми сервисами. Современные каналы связи в населенных пунктах появились впервые. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Провайдер проложил более 50 километров оптоволоконного кабеля и установил около 200 опор связи в деревнях Аллаки и Ушатанга, поселках Порт-Артур и Шарлаш, селах Воскресенское, Урукуль и др. Работы проводились в течение всего 2022 г.

«Чтобы скоростной интернет стал доступнее для жителей частного сектора и новостроек, “Ростелеком” в 2022 г. построил более 400 километров оптики. Всего в Челябинской области специалисты провели порядка 15 тыс. километров линий связи. Около 7000 новоселов многоквартирных домов получили возможность пользоваться оптическим интернетом. Развитая инфраструктура связи дает возможность южноуральцам подключать различные цифровые услуги. Например, в минувшем году каждый третий абонент установил умное видеонаблюдение, а девять из десяти наших клиентов смотрят интерактивное телевидение Wink», — сказал Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» в Челябинской области строит и модернизирует сети связи по инновационной технологии «оптика в квартиру». В процессе работы специалисты заводят оптоволоконный кабель непосредственно в помещение, обеспечивая доступ к широкополосному интернету на максимальной скорости до 1 Гбит/с независимо от общей нагрузки на сеть. Оптическая линия автономна, защищена от погодных условий, перепадов напряжения или внезапного отключения электроэнергии.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.