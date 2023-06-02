В Челябинской области подписано первое соглашение для региональной выплаты компенсации по льготной ИТ-ипотеке

Минцифры Челябинской области и Минсоц Челябинской области подписали соглашение о взаимодействии со Сбербанком – для осуществления компенсационных выплат ИТ-специалистам в рамках льготной ипотеки на жилье. Об этом CNews сообщили представители Минцифры Челябинской области.

В декабре 2022 г. в Челябинской области был принят закон о дополнительной социальной поддержке ИТ-специалистов. Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, которые работают на территории Челябинской области, получили право на компенсацию части процентной ставки по жилищным кредитам, выданным на приобретение (строительство) жилья на территории региона. Компенсация будет выплачиваться раз в квартал в размере трехпроцентных пунктов ставки по ипотечному договору. Соглашение со Сбербанком стало первым и будет типовым. Минцифры региона приглашает банки участвующие в федеральной программе присоединиться к региональному проекту.

Игорь Фетисов, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области: «На Южном Урале по инициативе губернатора Алексея Текслера проработана комплексная система мер поддержки ИТ- и телеком-отраслей. Это и налоговые преференции, субсидии, снижение арендной стоимости, гранты для ИТ-сферы и многое другое. Но компании не будут существовать без сотрудников. Поэтому для ИТ-специалистов принята федеральная программа льготной ипотеки со ставкой от 5%. А для работающих в аккредитованных компаниях Челябинской области, разработан механизм компенсации уже оплаченных с января 2023 года процентов по ипотеке. Мы одни из первых в стране создали подобную региональную программу поддержки ИТ-специалистов».

Ирина Буторина, министр социальных отношений Челябинской области: «В современных условиях, когда региону необходимы квалифицированные сотрудники в сфере информационных технологий, дополнительные меры соцподдержки позволят привлечь в область первоклассных ИТ-специалистов, а у тех, кто уже проживает здесь, появится возможность реализовать свой потенциал, не покидая Южный Урал».

Программа льготного жилищного кредитования с господдержкой для ИТ-специалистов была запущена в мае 2022 г. Получить кредит по этой программе могут сотрудники аккредитованных ИТ-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно с доходом от 150 тыс. руб. в месяц (до вычета НДФЛ) в Москве, от 120 тыс. руб. в городах-миллионниках и от 70 тыс. — в остальных населенных пунктах. В «Сбере» ставка по «Ипотеке для ИТ» начинается от 4,7%. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита — 18 млн рублей, срок — до 30 лет.

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Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка: «С начала запуска льготной программы мы выдали сотрудникам ИТ-компаний в Челябинской области кредитов на сумму 400 млн руб. Благодаря региональной субсидии ИТ-ипотека станет еще более доступной и востребованной. Со своей стороны, «Сбер» обеспечит всю инфраструктуру, чтобы процесс получения компенсации был максимально понятным и удобным».

Чтобы получить компенсацию по уже полученной льготной ипотеке, заемщикам нужно обратиться с заявлением напрямую в службу социальной защиты. Южноуральцы, которые только начинают оформление кредита, подают пакет документов в отделениях Сбербанка без дополнительных обращений в другие службы. В Челябинске заявления будут принимать в отделениях Сбербанка на ул. Труда, 160, ул. Дзержинского, 93б и Комсомольском проспекте, 70в, а в Магнитогорске — на пр. Ленина 74а. В этих же офисах клиентов будут консультировать о порядке выплат и необходимых документах.