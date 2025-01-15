Бегус Виталий
|15.01.2025
|«Биржа грузоперевозок ATI.SU» и «Т-Банк» интегрировали онлайн-сервис T-ID для компаний и пользователей 1
|06.12.2024
|«Т-Банк» упростит вход в приложение «Городские парковки» с помощью T-ID 1
Бегус Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 81 1
|Горпарковки - Городские парковки 14 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
|Вильде Святослав 61 1
|Федосов Артем 2 1
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