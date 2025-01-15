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Бегус Виталий



15.01.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» и «Т-Банк» интегрировали онлайн-сервис T-ID для компаний и пользователей 1
06.12.2024 «Т-Банк» упростит вход в приложение «Городские парковки» с помощью T-ID 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бегус Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 81 1
Горпарковки - Городские парковки 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Вильде Святослав 61 1
Федосов Артем 2 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Городские технологии - выставка-форум 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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