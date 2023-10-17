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Технологии «Росатома» помогают в развитии транспортной инфраструктуры столицы Удмуртии

Пропускная способность центральных улиц Ижевска в Удмуртии выросла на 45% за счет внедрения цифровой системы управления парковочным пространством, создаваемой совместно с «Росатомом». Такие данные получены специалистами по итогам шести месяцев реализации проекта. В частности, скорость движения в зонах платной парковки уже увеличилась более чем на 15%, количество нарушений правил парковки снизилось на 50%. В целом создание системы разгрузило транспортные артерии города, что в итоге влияет на удобство и безопасность. Об этом CNews сообщили представители АО «Русатом инфраструктурные решения».

Цифровая система управления парковочным пространством создается АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в «Росатом») по заказу МКУ г. Ижевска «Центр цифровых компетенций» с участием компании-интегратора – ООО «Интеллектуальные транспортные системы». РИР выступает в качестве производителя оборудования, разработчика программного обеспечения и эксперта по внедрению. Проект включает в себя различные подсистемы, специализированное оборудование, программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы с камерами, мобильные комплексы, сайт, парковочное приложение. Все программные и аппаратные комплексы отечественной разработки и включены в Реестр российского программного обеспечения.

В рамках создания системы установлено 77 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и мониторинга автотранспорта «ПАК УЛЬТРА». Непосредственным разработчиком и производителем комплекса является резидент «Сколково» – компания «Инфотранслогистик» (входит в РИР). В режиме реального времени комплекс фиксирует нарушения остановки и стоянки транспортных средств, распознавая регистрационные знаки, нарушения правил благоустройства и оплаты в парковочных зонах.

Полностью первый этап завершится к концу 2023 г, но уже сейчас он достиг целевых показателей и решил ключевые поставленные задачи. Благодаря грамотному проектированию и внедрению удалось разгрузить от автотранспорта центральную часть города.

«Внедрение мы проводим поэтапно, чтобы жителям было комфортно. Развивать дорожную сеть и регулировать дорожное движение – наша обязанность. Умные парковки приходят на помощь стремительной урбанизации. Это важнейшие элементы современной городской инфраструктуры. Подобные технологии помогают горожанам тратить меньше времени на дорогу и повышают общий комфорт и безопасность движения. Поставленные перед проектом задачи уже выполняются в полной мере: снижение количества нарушений правил парковки на улично-дорожной сети, увеличение оборачиваемости парковочных мест, повышение пропускной способности и разгрузки городских дорог и другие. Но главное, обеспечена доступность важных социально-значимых объектов здравоохранения, образования, культуры», – отметила Яна Агафонова, директор МКУ г. Ижевска «ЦЦК».

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«Мы стремимся ответственно и бережно подходить к проектам, создавать и применять собственное оборудование, соответствующее лучшим международным стандартам. Проекты платного парковочного пространства в связи с ростом числа автомобилей становятся все более востребованными по всей стране. Мы рады применить наши компетенции и экспертизу в столице Удмуртии», – сказала Елена Лекомцева, исполнительный директор АО «Цифровые платформы и решения Умного города» (входит в РИР).

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АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 г. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 100 городах от Мурманска до Сахалина. Решения для городской безопасности – это продолжение работы «Росатома» по развитию технологий умного города.

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