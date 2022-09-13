«Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и Белгородская область реализуют проект развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС) региона. В пул работ входит как поставка нового специализированного оборудования, так и модернизация установленного ранее, включая обновление программного обеспечения. Проект призван повысить эффективность управления дорожным комплексом, что повлияет на удобство и безопасность дорожного движения. Он охватывает ключевые направления модернизации транспортной инфраструктуры в рамках комплексного подхода региона к созданию ИТС. Об этом CNews сообщили представители РИР.

Реализация проходит на основании заключенного муниципального контракта между ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта» Белгородской области и АО «Цифровые платформы и решения Умного города», которое входит в контур управления РИР. Работы по данному проекту будут завершены до конца 2022 г. Регион создает ИТС в рамках федеральной программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2020 г.

Проект обеспечит мониторинг транспортных потоков города и управление дорожной инфраструктурой в режиме реального времени. Также в режиме «онлайн» администрация сможет получать информацию о транспортной обстановке, включая информацию о нарушениях правил дорожного движения.

В частности, будут модернизированы светофорные объекты с целью их адаптивного управления, установлены новые детекторы для мониторинга транспортных потоков. Это позволит измерять помимо средней еще и мгновенную скорость, собирать данные в ИТС о количестве объектов и дорожных инцидентов. Также демонтируются существующие вычислительные блоки детекторов, проводится необходимая замена комплектующих, модернизация программного обеспечения, осуществляется монтаж и подключение к сетям энергопотребления, проводятся пуско-наладочные работы, метрологическая поверка.

«Создание работоспособной и перспективной транспортной модели региона невозможно без качественного сбора данных, их интеллектуальной обработки. Системный, комплексный подход – наш ключевой инструмент. Интеллектуальная транспортная система – управление на основе реальных данных в режиме реального времени. Данный проект – очередной шаг в построении именно такой системы, которая фиксирует не только нарушения, а весь трафик движения; на основе собранных данных мы строим работу различных сервисов. Единая интеллектуальная транспортная система на базе современных технологий сбора и обработки данных решает целый комплекс важных задач. Это достижение нулевой смертности на дорогах, обеспечение высокого качества и безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры», – сказал первый заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

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«Белгородская область является одним лидеров внедрения интеллектуальных транспортных систем. Коллеги уже несколько лет активно ведут работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Регион реализует много проектов с применением IT-технологий, которые помогают повысить безопасность перевозки пассажиров и снизить аварийность. Наш проект – один из них, и мы рады применить в регионе наши компетенции и экспертизу», – отметила Елена Лекомцева, директор проектного офиса «Интеллектуальные транспортные системы» РИР.

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АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 17 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 г. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 30 городах от Мурманска до Сахалина.