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Попов Филипп


УПОМИНАНИЯ


07.05.2025 Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Попов Филипп и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
KrIT - КРИТ 29 1
SAP SE 5336 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 280 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 178 1
Сургутнефтегаз - СНГ 272 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 145 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 319 1
Газпром нефть 643 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 220 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2009 1
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1315 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4907 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 822 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6889 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14112 1
Stafory - робот Вера 341 1
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Великанова Елена 1 1
Гнатенко Елизавета 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 1
Земля - планета Солнечной системы 10476 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 335 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3394 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1277 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9172 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2573 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
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