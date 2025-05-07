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Попов Филипп
УПОМИНАНИЯ
|07.05.2025
|Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК 1
Попов Филипп и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2009 1
|Stafory - робот Вера 341 1
|Форсайт Аналитическая платформа 12 1
|Microsoft Office 3826 1
|Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 928 1
|Комов Владимир 17 1
|Трошин Сергей 4 1
|Бачурин Олег 11 1
|Чернов Игорь 4 1
|Великанова Елена 1 1
|Гнатенко Елизавета 1 1
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