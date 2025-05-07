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Великанова Елена


УПОМИНАНИЯ


07.05.2025 Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Великанова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 225 1
KrIT - КРИТ 29 1
SAP SE 5327 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 266 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 175 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 141 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 316 1
Газпром нефть 635 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 272 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4857 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 808 1
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