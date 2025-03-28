Отечественный софт все дороже

Компании критической информационной инфраструктуры (КИИ) просят Минцифры взять на контроль цены на российское ПО.

Об этом говорили на заседании по теме «Проблемные вопросы технологической независимости сложных объектов (ТЭК) с длительным жизненным циклом», которое прошло в Государственной думе 25 марта с участием депутатов, представителей Минэнерго, руководителей государственных компаний и представители ИТ-сообщества.

«За последние несколько лет, после введения санкционных ограничений и ухода из Российской Федерации западных вендоров, мы можем наблюдать «взрывной» рост российского рынка ИТ. В стремлении заместить импортные решения отечественные разработчики софта смогли в короткий срок наполнить российский рынок перспективными продуктами, позволяющими закрывать обширный пул задач по автоматизации предприятий», – отметил в своем выступлении заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Председателя Правления ПАО «РусГидро» Александр Чариков. – «Для решения специфических задач компаний ТЭК, также появляются решения, позволяющие относительно безболезненно организовать процесс импортозамещения, например, в части АСУ ТП, но ограниченная конкуренция и высокие затраты на разработку решений практически «с нуля» делает процесс импортозамещения затратным для компаний-заказчиков».

Ситуация на рынке сейчас заставляет говорить не о недостатке решений, а о необходимости развития тех продуктов, которые уже показывают качественные результаты и наиболее функционально удовлетворяют потребностям заказчиков.

Группа РусГидро активно занимается переводом объектов КИИ на российские решения, более 30% программно-аппаратных комплексов уже частично или полностью переведены на отечественные продукты. Полностью процесс перехода завершится к 2030 году в соответствии с согласованным с Минэнерго планами. Текущий уровень развития отечественного рынка ИТ позволяет завершить все мероприятия в срок, но важно понимать, что программы импортозамещения очень затратны и их реализация требует стабильного финансирования и поиска дополнительных источников.

В Группе РусГидро, например, прогнозная стоимость перехода на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) на всех значимых объектах КИИ до 2030 года составляет 17,5 млрд. руб. Это очень большая цифра, но и она может еще вырасти – в реестр отечественного ПО включены одно-два решения, например, для АСУ ТП в гидроэнергетике, конкуренция нулевая, поэтому ценник уже сегодня в разы превышает стоимость программных продуктов ушедших с российского рынка иностранных разработчиков.

«В рамках рабочих встреч на Российской энергетической неделе осенью прошлого года мы просили Минцифры взять эту ситуацию под контроль», – отметил Александр Чариков. Судя по тому, что профильное министерство анонсировало создание унифицированного прайс-листа для закупок основных программных продуктов госкомпаниями с диапазоном цен на отечественный софт, которые не должны превышаться, просьба была услышана. Но самого прайс-листа пока нет.

В 2023 году Минэнерго говорило о сформированных предложениях по налоговому вычету для компаний ТЭК, которые самостоятельно разрабатывают программное обеспечение, но и эта тема пока с места не сдвинулась. Бизнес, отмечая позитивный диалог с правительством, все же ждет в ближайшей перспективе конкретные меры по данному направлению.