«РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере

В рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей в Нижнем Новгороде «РусГидро» подписало пакет соглашений с крупными отечественными ИТ-компаниями. Об этом CNews сообщили представители «РусГидро».

«Мы считаем переход на российское программное обеспечение ключевым по нескольким причинам, – сказал заместитель генерального директора «РусГидро» Александр Чариков. – Прежде всего, это обеспечение информационной безопасности и защиты информации, не менее важным сегодня стала и технологическая независимость от иностранных поставщиков. Только форсированный переход на отечественное программное обеспечение даст уверенность и гарантию в эффективном долгосрочном развитии цифровой инфраструктуры компании».

Меморандум о стратегическом партнерстве с «Группой Астра», объединяющей ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков программного обеспечения, направлен на внедрение на объектах энергетики российского ПО, научно-техническую проработку подходов к его интеграции, апробацию инноваций. Ожидается, что специалисты «РусГидро» будут содействовать формированию значимых для электроэнергетики требований к ИТ-продуктам, что позволит «Группе Астра» адаптировать их под нужды отрасли и определять самые востребованные направления развития. Партнеры договорились совместно вести научные исследования и адаптацию новых разработок, создавать и запускать образовательные программы в области ИТ, обмениваться опытом в повышении информационной безопасности.

«Для нас стратегическое партнерство с важнейшей для экономики корпорацией – это и показатель качества наших продуктов, и в то же время старт множества амбициозных и значимых задач и проектов. Мы делаем все, чтобы российский рынок имел доступ к самым инновационным, востребованным и надежным технологиям», – сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

Вторым подписанным документом стал меморандум о намерениях между «РусГидро» и «Кловер Групп», специализирующейся в вопросах развития промышленных компаний в сфере эффективного управления оборудованием и технологическими процессами. В нем закреплены планы партнеров учредить совместное предприятие для разработки и дальнейшего продвижения комплексного отраслевого решения по автоматизации процессов управления состоянием энергообъектов на базе продукта «SmartEAM», что в дальнейшем позволит заменить ряд зарубежных ИТ-продуктов.

«Мы длительное время сотрудничаем с «РусГидро» и поддерживаем их активную инновационную политику, – сказал Константин Лобачев, генеральный директор «Кловер Групп». – Подписание данного меморандума – важная веха в истории нашего сотрудничества, подтверждение серьезности наших общих намерений. Вместе мы реализуем проекты, которые помогут вывести процесс импортозамещения решений по автоматизации процессов управления техническим состоянием объектов в энергетике на качественно новый уровень. Мы, как разработчик индустриального ПО, очень рады партнерству с такой технологически сильной компанией и стремимся делать совместную работу более эффективной».

Еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий «РусГидро» подписало с ГК «Солар», архитектором комплексной кибербезопасности. Стороны договорились совместно адаптировать программные продукты «Солара» под задачи цифровизации и импортозамещения ИТ-инфраструктуры «РусГидро», а также обмениваться актуальной информацией по вопросам повышения уровня кибербезопасности и обеспечения защиты от киберугроз. Независимость от зарубежных технологий крайне важна для энергетической отрасли как части критической инфраструктуры страны. Поэтому особое значение в соглашении придается мерам, направленным на повышение уровня импортозамещения программного обеспечения, лежащих в основе цифровых сервисов и платформ «РусГидро».

«Наше сотрудничество с «РусГидро» нацелено на усиление существующих и разработку новых решений, позволяющих обеспечить комплексный подход к вопросам кибербезопасности. Для нас особенно ценна возможность консолидировать усилия с таким безусловным лидером отрасли, как «РусГидро». Вместе мы будем задавать и демонстрировать лучшие практики построения киберустойчивости ключевых организаций и объектов критической инфраструктуры», – отметил Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар».

***

«РусГидро» – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная электрическая мощность электростанций, принадлежащих группе «РусГидро», с учетом Богучанской ГЭС, составляет 38,5 ГВт.