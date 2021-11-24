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Банк «Зенит» запустил обновленную продуктовую линейку по электронным банковским гарантиям

Банк «Зенит» запустил для участников госзаказа обновленную линейку «Электронные банковские гарантии». Теперь клиентам доступны услуги по продуктам «Лайт», «Оптимум», «Стандарт» и «Стандарт +».

Воспользоваться продуктом могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе субъекты МСП, участвующие в государственных закупках. Банковские гарантии выдаются для участия в электронных процедурах, а также в обеспечение исполнения контрактов по 44-ФЗ в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; по 222-ФЗ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; по 185-ФЗ в сфере реформирования ЖКХ и по постановлению Правительства №615 в сфере выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Максимальный лимит по продукту зависит от опыта работы клиента с госзаказами. Гарантия выдается на срок до 60 месяцев. Сумма на одну гарантию в пакете «Лайт» составляет до 3 млн руб., в пакете «Оптимум» — до 10 млн руб., в пакете «Стандарт» — до 30 млн руб., в пакете «Стандарт +» — до 100 млн руб. Стоимость услуги — от 3 тыс. руб.

«Востребованность электронных банковских гарантий возрастает с каждым годом. Этому способствует развитие рынка госзаказа и упрощение доступа к закупочным процедурам для субъектов МСП. С целью соответствия потребностям наших клиентов Банк «Зенит» обновил условия и запустил четыре новых продукта. Воспользоваться могут как опытные участники рынка госзаказа, так и предприниматели, которые только планируют выйти на первый тендер», — отметил руководитель блока МСБ банка «Зенит» Дмитрий Дьяков.

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