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Еременко Руслан



20.02.2025 В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей 1
11.01.2022 ВТБ выдал «Ростелекому» банковскую гарантию на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 1
28.12.2021 Предприниматели могут онлайн получить гарантию ВТБ на Портале поставщиков 1
08.04.2021 ВТБ запустил электронные таможенные гарантии для малого бизнеса 1
23.10.2020 ВТБ выдал электронные банковские гарантии KGK Group 1
04.09.2019 ВТБ и re:Store тестируют прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей 1
07.08.2018 ВТБ приступает к выдаче электронных гарантий 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Еременко Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Key Point - Кей Пойнт 28 1
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 12 1
Ростелеком 9746 1
Inventive Retail Group 76 1
Орбита 292 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 6
НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
KGK Group 1 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12587 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1255 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2080 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5088 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5310 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3436 1
Оповещение и уведомление - Notification 4668 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 414 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1725 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1500 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3240 1
Google Android 14060 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 672 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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