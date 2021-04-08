Спецпроекты

ВТБ запустил электронные таможенные гарантии для малого бизнеса

Бизнес ИТ в банках Документооборот

ВТБ начал выдачу банковских гарантий малому бизнесу в пользу Федеральной таможенной службы с использованием электронного документооборота. Ранее такая возможность была доступна более крупным клиентам.

Компании малого бизнеса теперь могут получить цифровую таможенную гарантию ВТБ, соответствующую требованиям ФТС России. Такие гарантии необходимы участникам ВЭД, в том числе заинтересованным в отсрочке уплаты таможенных платежей, импортерам акцизной продукции, а также предприятиям, работающим в сфере таможенного дела.

Первую электронную гарантию для малого бизнеса на сумму 45 млн руб. ВТБ выдал нижегородскому таможенному брокеру «РС Лоджистикс». Банковская гарантия позволила предприятию войти в реестр ФТС в качестве таможенного представителя и начать самостоятельно предоставлять услуги на рынке.

«Клиент может быть уверен в оперативном получении гарантии таможенным органом в дату выдачи банком. При этом ему не нужно представлять в ФТС документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего таможенную гарантию. Банк передает ее по электронным каналам непосредственно в таможенный орган, что сокращает время на прием и обработку такой гарантии», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Таможенные гарантии являются одним из востребованных продуктов среди клиентов среднего и малого бизнеса. В I квартале 2021 г. объем выдач в ВТБ показал трехкратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составил более 3 млрд руб. Банк предоставляет гарантии малому и среднему бизнесу в пользу таможенных органов по минимальному пакету документов. Экспресс-технология банка обеспечивает оперативные сроки принятия решения.

Другие материалы рубрики

Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля

Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей

Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM

Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как быстро проверить QR-код?

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

Показать еще

Наука

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна

Дроны против голодных бабочек: высокие технологии защищают урожай

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий