МКБ запустил цифровые банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн»

«Московский кредитный банк» (МКБ) присоединился к сервису «Цифровые банковские гарантии» (ЦБГ), который работает на блокчейн-платформе «Мастерчейн». Решение на базе цифровых контрактов обеспечивает выпуск достоверных гарантий в короткие сроки за счет того, что нет потерь времени на этапах ожидания, заключения и исполнения контракта.

Все операции на платформе проходят в режиме онлайн. ЦБГ обеспечивает защиту от несанкционированного изменения документов. В сервисе используют цифровые шаблоны гарантий и встроенные логические контроли, поддерживают работу с документами всего холдинга, включая головную и дочерние организации, а также функцию автоматизированной передачи гарантий в единую информационную систему в сфере закупок.

«В МКБ активно развивается направление документарного бизнеса. Новый сервис позволит предложить современное и удобное решение для наших клиентов. Выпуск банковских гарантий на блокчейн-платформе «Мастерчейн» происходит гораздо быстрее и безопаснее, документооборот упрощается благодаря технологии распределенного реестра, которую используют в сервисе ЦБГ. Это пример того, как можно использовать новые технологии в ежедневной деятельности», — отметила Наталья Бахова, директор департамента международного и структурного финансирования МКБ.

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«Мы уверены, что применяемые технологии на основе блокчейна позволят МКБ упростить коммуникации с клиентами по документарным продуктам. Сервис создает единую среду для трех сторон — участников процесса по выпуску гарантии. Взаимодействие становится полностью прозрачным: все стороны в любой момент времени имеют доступ к одинаковой информации о гарантии и ее изменениях на протяжении всего жизненного цикла. За счет этого можно нивелировать финансовые риски получения фальсифицированной гарантии, и в среднем на 40% снизить операционные расходы на согласование документов. Банки-гаранты получают доступ к единому децентрализованному реестру крупных компаний-бенефициаров и могут легко увеличивать объемы выпускаемых гарантий», — сказала Юлия Мухина, владелец продукта ЦБГ компании «Мастерчейн».