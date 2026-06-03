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Дьяков Дмитрий
СОБЫТИЯ
|03.06.2026
|Банк «Зенит» запустил АУСН на базе решения BSS 1
|24.11.2021
|Банк «Зенит» запустил обновленную продуктовую линейку по электронным банковским гарантиям 1
Дьяков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
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