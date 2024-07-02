Страховой дом ВСК с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» ускорил процесс урегулирования ДТП для автовладельцев

Страховой дом ВСК расширил возможности для упрощенного урегулирования ДТП в рамках ОСАГО и каско. В 2024 г. компания масштабировала проект по обмену данными с «ЭРА-ГЛОНАСС» – госинформсистема аварийного оповещения была интегрирована с ВСК через API. За 3,5 месяца с момента запуска проекта более 3,6 тыс. аварий с участием застрахованных транспортных средств было проверено при помощи «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители ВСК.

Ранее ВСК принял участие в пилоте Open API, инициированном Банком России на площадке «Ассоциации ФинТех». После успешного пилотирования технология была масштабирована на всю компанию.

ВСК оперативно получает от «ЭРА-ГЛОНАСС» через API цифровые данные о времени и месте ДТП, что увеличивает скорость урегулирования страхового события.

Урегулирование по каско и ОСАГО в ВСК доступно для всех транспортных средств, подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС». На данный момент число таких авто в России превысило 11 млн.

«Важнейшей частью стратегии ВСК является цифровизация процессов для улучшения клиентского сервиса. В этой части взаимодействие с «ЭРА-ГЛОНАСС» через открытые API — это важный как для нашей компании, но и для всей отрасли. На данный момент примерно 20% автомобилей по всей стране подключены к системе аварийного оповещения. Это позволяет повысить безопасность водителя и пассажиров, а теперь – еще и значительно сократить сроки урегулирования ДТП, упростить весь процесс. Также важно, что на площадке «Ассоциации ФинТех» мы получаем возможность поддержать инициативы, способные доказывать свою востребованность клиентами», - отметила Ольга Сорокина, член совета директоров страхового дома ВСК.

«Юридически значимые данные госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяют страховым компаниям развивать существующие и создавать новые сервисы для удобства миллионов автомобилистов. Совместный проект с ВСК, отработка на площадке «Ассоциации ФинТех», ускоряют цифровую трансформацию страхового рынка. Помимо упрощения урегулирования при ДТП, открываются перспективы развития умного страхования как для автовладельцев, так и для логистических компаний. Например, использование нашей платформы мониторинга транспорта, созданной на инфраструктуре «ЭРА-ГЛОНАСС», позволит создать новые аналитические цифровые инструменты для программ страхования грузов», - сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.