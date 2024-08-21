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IDP-платформа ContentCapture совместима с последней версией «Ред ОС»

Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, подтвердил, что теперь пользователям «Ред ОС» доступно кросс-платформенное решение ContentCapture для автоматической обработки информации из любых типов документов. Об этом CNews сообщили представители Сontent AI.

Компании провели комплексное тестирование, которое подтверждает корректность и работоспособность всех компонентов IDP-платформы ContentCapture в среде операционной системы «Ред ОС». По итогам тестирования компании подписали сертификат о совместимости продуктов.

Универсальная платформа ContentCapture предназначена для автоматизации извлечения данных из любых типов документов: отсканированных бумаг, фотографий, электронных документов, текстов писем и вложений. Решение на основе технологий искусственного интеллекта распознает и классифицирует документы, извлекает нужные данные, проверяет корректность и экспортирует в корпоративные информационные системы. ContentCapture используется в крупнейших российских организациях и способна справляться с ежедневной нагрузкой до 3 млн документов в день.

ContentCapture включена в реестр отечественного ПО (№17598) и рекомендована для замещения иностранных решений ABBYY FlexiСapture, Kofax Capture, IBM Datacap.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», а исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории, расположенном на территории России.

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«Подписав сертификат совместимости ContentCapture c «Ред ОС», мы завершили задачу по подтверждению работоспособности всех своих флагманских продуктов с одной из ведущих отечественных операционных систем. Ранее мы провели соответствующие успешные испытания редактора ContentReader PDF и решения для интеллектуального корпоративного поиска Content AI Intelligent Search. Все продукты продемонстрировали устойчивость и безошибочное функционирование в среде «Ред ОС». Поэтому пользователи данной операционной системы могут встраивать их в свой ИТ-ландшафт без каких-либо опасений», — сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

«Среди наших заказчиков — организации, деятельность которых тесно связана с документооборотом. Мы рады предлагать клиентам больше совместимых решений, нацеленных на автоматизацию и ускорение процессов, связанных с рутинными задачами. С каждым годом процессы ускоряются все больше, поэтому наличие такого инструмента, как ContentCapture, полезная практика для организации», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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