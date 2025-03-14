IDP-платформа ContentCapture совместима с СУБД Tantor

Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, и «Группа Астра», участник российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения и средств защиты информации, заявили о совместимости универсальной IDP-платформы ContentCapture версии 14.7 и СУБД Tantor Special Edition 16.6.2, разработкой которого занимается компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). В ходе испытаний, предусмотренных программой технологического партнерства Ready for Astra, эксперты вендоров удостоверились в работоспособности программного стека и оформили соответствующий сертификат. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ContentCapture — IDP-платформа, которая позволяет автоматизировать обработку информации из любых типов документов. Решение распознает, классифицирует документы, извлекает данные, проверяет их на предмет корректности и передает в корпоративные информационные системы. ContentCapture входит в реестр российского программного обеспечения (запись №17598 от 17 мая 2023 г.) и имеет официальную маркировку продукта с признаками искусственного интеллекта.

СУБД Tantor оптимизирована для высоконагруженных корпоративных систем и уже не раз на практике демонстрировала свою эффективность в работе с транзакционной и смешанной нагрузками. Продукт поставляется с одноименной платформой управления базами данных на основе PostgreSQL и включает многочисленные улучшения в ядре, дополнительные модули и расширения, а также средства для удобной миграции с иностранных аналогов.

«Платформа ContentCapture, как и другие решения нашей компании, совместима с ключевыми отечественными операционными системами. Мы также уделяем большое внимание адаптации продуктов к взаимодействию с другими важными элементами ИТ-инфраструктуры заказчиков, в том числе с системами управления базами данных. Подтверждение совместимости ContentCapture и СУБД Tantor – важный этап в этой работе. Это свидетельствует о надежности и устойчивости наших решений», — отметила Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

«Быстрая и безошибочная обработка первичных документов необходима любому предприятию. Чем крупнее компания, тем больше финансовых операций она выполняет, и тем больше времени и ресурсов требуется для обработки счетов-фактур, актов, товарных накладных и других документов. Продукты ContentCapture и СУБД Tantor гарантируют быструю реакцию при работе с большими массивами данных, не уступая по времени и функциональности аналогичным зарубежным решениям», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»).