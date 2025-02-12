НГТУ НЭТИ представил первый экземпляр утилиты для российской операционной системы Linux

Команда молодежной лаборатории исследования безопасности кода отечественного ПО и компьютерной криминалистики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ впервые разработала утилиту для Linux-подобных систем, в частности Astra Linux – ключевого ИТ-решения российского вендора инфраструктурного ПО «Группы Астра». Идея запуска проекта принадлежит НГТУ и обусловлена актуальностью автоматизации рутинных процессов расследования киберинцидентов в связи с высокой распространенностью ОС семейства Linux. Это значительно сократит временные затраты и минимизирует влияние человеческого фактора на первичные этапы Live-анализа данных. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Утилита для ОС Astra Linux позволяет собирать не только стандартные журналы Unix-систем, но и журналы механизмов защиты информации, входящих в состав подсистемы безопасности. Такая особенность программы позволяет получать больше данных о состоянии ОС и действиях внутри нее. Уже на стадии первичного сбора артефактов и цифровых свидетельств нежелательных ИБ-событий специалисты планируют получить максимум информации из пораженной системы.

Одно из ключевых преимуществ утилиты – использование универсального для Linux-систем языка командной оболочки Bash. Это дает возможность специалистам начать работу с программой без предварительной установки дополнительных компонентов и зависимостей.

Свою разработку для расследования компьютерных инцидентов университет тестировал в «Астра-лаборатории», открытой «Группой Астра» на базе кафедры защиты информации факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ в апреле 2024 г. Новая лаборатория позволяет обучать студентов и специалистов, применяя передовые отечественные информационные технологии. Здесь проводятся инженерные и научные работы в интересах индустриального партнера и отрасли в целом по ряду актуальных направлений, в числе которых – изыскания в области анализа защищенности отечественных операционных систем, повышения безопасности беспроводных сетей, а также адаптации процессов обеспечения информационной безопасности для информационных систем, построенных на отечественных решениях.

НГТУ НЭТИ в рамках развития проекта по разработке утилит планирует создание полного комплекса программ для последующего анализа получаемых артефактов. Это будет особенно актуально в области компьютерной криминалистики.

«Наше тесное сотрудничество с НГТУ НЭТИ – одним из ведущих вузов по подготовке ИТ-кадров – открывает возможности для ускоренного качественного перехода национальной ИT-инфраструктуры на российский софт. Они заключаются не только в системной подготовке специалистов в области информационных технологий, но и в создании продуктов по обеспечению кибербезопасности используемых ИТ-решений. Пример тому – утилита, разработанная университетом для ОС Astra Linux. Мы благодарны коллегам за инициативу и реализацию проекта, закрывающего нашу потребность в удобном инструменте для расследования цифровых инцидентов», – сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения и сервисов «Группы Астра».

«НГТУ НЭТИ в данный момент находится в процессе перехода на Astra Linux – основной продукт «Группы Астра», ведущего разработчика инфраструктурного ПО и нашего давнишнего партнера в рамках ИТ-обучения. Миграция на ОС – один из факторов, которые повлияли на возникновение идеи разработать утилиту. Второй – потребность вендора в программе получения цифровых доказательств нежелательных ИБ-событий. Все это удачным образом совпало с тем, что у нас уже есть площадка для комфортной работы над проектом. Мы уже зарегистрировали в ФИПС первый экземпляр утилиты для сбора цифровых свидетельств с операционных систем Astra Linux и теперь формализуем подход к расследованию компьютерных атак и инцидентов на отечественных решениях с применением лучших международных практик, – сказал Иван Никрошкин, руководитель молодежной лаборатории НГТУ НЭТИ. – Кроме работы со стандартными образами, дампами и журналами, мы уделяем особое внимание встроенным механизмам защиты, позволяющим в значительной мере обогатить получаемые данные. Фактическая наша задача – пройтись по процессу расследования инцидентов информационной безопасности, и чем больше найдется проблем, тем больше будет набор утилит».