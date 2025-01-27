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Подтверждена совместимость МИС «Интерин PROMIS Alpha PG» с ОС Astra Linux 1.8

«Группа Астра» и разработчик медицинских информационных систем (МИС) ГК «Интерин» объявили о сертификации комплексного решения «Интерин PROMIS Alpha PG» в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. После серии испытаний специалисты вендора удостоверились, что продукт совместим с ОС Astra Linux 1.8, и программный стек готов к использованию. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Интерин PROMIS Alpha PG» входит в реестр Минцифры и позволяет обеспечить цифровизацию работы клиник любого масштаба и профиля. Систему можно адаптировать под индивидуальные потребности заказчиков: в нее встроены полноценные средства разработки, позволяющие легко и быстро вносить изменения в типовые модули. МИС устанавливается на ресурсах клиента, что гарантирует контроль конфиденциальной информации, а медицинский персонал может подключаться к ней через браузер с мобильных устройств и локальных компьютеров.

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С внедрением «Интерин PROMIS Alpha PG» в инфраструктуры на базе Astra Linux медики получают отечественное совместимое решение, которое дает возможность решить сразу несколько значимых задач: удовлетворить требованиям регуляторов, обеспечить защиту персональных данных пациентов, а также повысить производительность труда сотрудников и эффективность бизнес-процессов.

«Подтверждение совместимости ОС Astra Linux и МИС «Интерин PROMIS Alpha PG» – позитивная и важная новость для отрасли здравоохранения. Применение обоих продуктов в едином контуре обеспечивает стабильную и безопасную работу с медицинскими данными в соответствии с требованиями законодательства. Наш программный стек представляет собой защищенный высокопроизводительный инструментарий для обработки информации. Он помогает оптимизировать рабочие процессы, повышать качество медицинских услуг, и при этом мы с уверенностью можем говорить о конфиденциальности сведений, обрабатываемых в данном решении», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

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