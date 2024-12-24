ОС Astra Linux совместима с архиватором ARZip

Компания ARinteg получила от «Группы Астра» сертификат, подтверждающий совместимость ARZip с ОС Astra Linux, одной из наиболее распространенных в России операционных систем. Документы, выданные в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra, удостоверяют работоспособность и корректность совместного функционирования операционной системы Astra Linux c ПО архиватор ARZip. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ARZip работает cо многими популярными форматами архивов, в том числе использует собственный – ARZ. Продукт мультиязычен, обеспечивает высокую эффективность сжатия данных, на уровне лучших мировых решений. Кроме того, обладает функциональностью противодействия утечкам данных, которой нет у других архиваторов. С ARZip решается проблема чтения запароленных архивов, одного из распространенных путей утечек конфиденциальной информации. Работающие в связке ARZip и DLP автоматизируют проверку содержимого запароленных архивов, отправляемых из организации, и исключают утечки данных через них.

Внедрение архиватора ARZip на операционной системе Astra Linux позволяет компаниям решить задачу по импортозамещению корпоративного архиватора, а также усилить свою информационную защищенность, более рационально использовать ресурсы службы ИБ.

«Операционная система Astra Linux отличается не только своей надежностью и безопасностью, но и широкой совместимостью с различными приложениями. Одним из таких является архиватор ARZip, который интегрируется в экосистему Astra Linux. Работа с ARZip под нашей ОС обеспечивает высокую производительность и стабильность, что делает его достойным решением для пользователей, которым требуется надежное программное обеспечение для работы с архивами», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения и сервисов «Группы Астра».