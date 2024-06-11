Игровой 3D-движок резидента «Сколково» совместим с ОС Astra Linux

VR Concept, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), и российский разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» подтвердили совместимость игрового 3D-движка VR Concept с операционной системой Astra Linux Special Edition. Об этом свидетельствуют официальные сертификаты №7994 и №7995. Программный стек поможет конечным заказчикам из различных отраслей промышленности эффективнее решать бизнес-задачи, связанные с VR-технологиями.

Проведенные испытания подтвердили безупречную работу решения VR Concept в среде ОС Astra Linux, включая кроссплатформенное создание, импорт и манипуляции с 3D-моделями, поддержку модуля физики, анимацию, корректность отображения интерфейса и взаимодействие с VR-средой.

VR Concept – суверенный российский 3D-движок, отличающийся от аналогов новыми подходами к пользовательскому опыту и построению архитектуры. Многопользовательская платформа используется для создания VR-проектов без программирования, реализуется на собственных технологиях и собственном 3D-движке. Решение включено в реестр российского программного обеспечения под №4206.

«Совместимость ОС Astra Linux и 3D-движка открывает новые возможности для пользователей данной операционной системы, позволяя им полноценно использовать VR для работы с трехмерными моделями», – сказал Денис Захаркин, генеральный директор VR Concept.

Astra Linux Special Edition – сертифицированная российская операционная система со встроенными средствами защиты данных для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности: от персональных данных до государственной тайны «особой важности».

«Мы видим большие перспективы в развитии экономики и промышленности нашей страны, помогая бизнесу реализовывать VR-проекты. На российском рынке виртуальной реальности уже есть решение, стабильно и корректно работающее в среде нашей операционной системы, – VR-шлем HTC VIVE Pro. Теперь же благодаря сотрудничеству “Группы Астра” с VR Concept появился 3D-движок на ОС Astra Linux. С помощью данного технологического стека бизнес оптимизирует процессы, используя все возможности 3D-моделирования в работе над проектами. Что касается рынка виртуальной реальности, то он стремительно растет, поэтому наше сотрудничество с компаниями, разрабатывающими VR-технологии, будет непременно расширяться», – сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».