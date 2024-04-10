Подтверждена совместимость ИБ-комплекса «Сакура» и ОС Astra Linux

Завершены испытания совместимости ОС Astra Linux и программного комплекса «Сакура» для управления доступом к корпоративным ресурсам и контроля защищенности рабочих мест. Использование программного стека позволяет обеспечить соответствие ИТ-инфраструктуры строжайшим ИБ-требованиям и стандартам, а также выстроить максимально надежную защиту данных. Об этом CNews сообщили представители компании «ИТ-Экспертиза».

Москва, 10 апреля 2024 г. – «Группа Астра» и компания «ИТ-Экспертиза» официально подтвердили совместимость ИБ-комплекса «Сакура» с операционной системой Astra Linux Special Edition 1.7.0 и 1.7.5. Эксперты провели серию тестов, результаты которых продемонстрировали, что решения корректно работают в связке, и их можно использовать без ограничений. По завершении всех проверок ПО «Сакура» получило сертификат в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra.

«Сакура» – это флагманский продукт компании «ИТ-Экспертиза», предназначенный для управления доступом к корпоративным ресурсам и контроля защищенности рабочих мест на основе политик, обнаружения угроз безопасности и реагирования на них. Решение является полностью российской разработкой и внесено в реестр Минцифры (запись №9018 от 05.02.2021).

Сертифицированная регуляторами ОС Astra Linux Special Edition подходит для ИТ-систем любого масштаба и содержит комплекс уникальных СЗИ. Платформу можно применять для обработки и защиты конфиденциальных данных, включая гостайну, и в числе пользователей продукта организации из множества отраслей, в том числе те, кто предъявляет самые высокие требования к инфобезопасности: промышленные предприятия, госорганы, объекты КИИ и пр.

Применение ПО «Сакура» вместе с ОС Astra Linux позволяет обеспечить максимальный уровень защиты данных, привести ИТ-инфраструктуру в соответствие актуальным ИБ-стандартам и выполнить строжайшие требования в части безопасности.

«Наш продукт является передовым решением, сочетающим преимущества средств защиты классов IRP и NAC. Это позволяет обеспечить надежный и своевременный контроль необходимого уровня информационной безопасности на рабочих местах персонала и серверах. Получение сертификата в рамках программы Ready for Astra подтверждает совместимость ПО «Сакура» с одной из ведущих отечественных операционных систем. Мы гордимся этим достижением и уверены, что оно откроет новые возможности для развития нашего продукта и укрепит позиции на ИБ-рынке. Кроме того, применение комплекса САКУРА даст пользователям ОС Astra Linux возможность еще больше повысить уровень защищенности критически важных данных», – сказал Максим Ефремов, заместитель генерального директора по информационной безопасности компании «ИТ-Экспертиза».

«Россия стремится к технологическому суверенитету, в связи с чем рынок отечественных ИБ-решений развивается быстрыми темпами, обеспечивая должный уровень инфобезопасности организаций. В свою очередь, разработчики вкладывают значительные ресурсы в достижение совместимости продуктов данного сегмента, чтобы получить софт, максимально отвечающий потребностям заказчиков. Именно такой продукт мы можем предоставлять вместе с коллегами из «ИТ-Экспертизы» и искренне благодарим их за сотрудничество, расширяющее наши возможности на рынке ИБ», – сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

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ООО «ИТ-Экспертиза» – компания в области ИТ, разработки программного обеспечения и информационной безопасности. В компании работают эксперты по повышению производительности и отказоустойчивости информационных систем. Специалисты компании обеспечивают реализацию программ импортозамещения в крупнейших структурах Российской Федерации на самом высоком уровне. Компания разрабатывает собственные программные решения, входящие в реестр российского ПО, в частности – «Умный мониторинг» и комплекс информационной безопасности «Сакура», а также оказывает услуги консалтинга по информационной безопасности в области защиты КИИ (критической информационной инфраструктуры), ГИС (государственных информационных систем) и персональных данных (ФЗ-149, ФЗ-152, ФЗ-187). Проводит аудит и нагрузочные тестирования, выдает рекомендации по его итогам и при желании заказчика проводит все необходимые работы в рамках подобных проектов.

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.