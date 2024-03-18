Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux

«Группа Астра» и компания Avanpost, российский разработчик инновационных технологий в сфере безопасности идентификационных данных, сообщают об официальной сертификации актуальной версии ПО Avanpost MFA+/FAM Linux Logon 1.9 в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Avanpost MFA+/FAM Linux Logon 1.9 – это клиентский компонент продуктов Avanpost MFA+ и FAM. Он поддерживает все реализованные в них методы аутентификации в Astra Linux Special Edition 1.7 и других Linux-подобных ОС, включая аутентификацию по электронной подписи на съемных ключевых носителях.

Avanpost MFA+ – это провайдер многофакторной аутентификации с поддержкой всех современных ее методов и возможностью гибко настраивать факторы в удобном интерфейсе администратора.

Avanpost FAM представляет собой единый центр управления многофакторной аутентификацией сотрудников в корпоративных приложениях с поддержкой федерации удостоверений.

Успешное завершение испытаний совместимости Avanpost MFA+/FAM Linux Logon 1.9 с ОС Astra Linux означает, что пользователи могут быть уверены, что продукт корректно работает на защищенной платформе, а с применением программного стека можно выстроить надежную систему аутентификации персонала и повысить уровень безопасности данных и инфраструктуры.

«Новая версия компонента Avanpost Linux Logon позволила применять для аутентификации пользователей в Linux-системах обширный ассортимент методов, в том числе аутентификацию по электронной подписи на смарт-картах. Сотрудничество с «Группой Астра» направлено на расширение возможностей пользователей российского ПО, в том числе это касается аутентификации в самых требовательных к безопасности инфраструктурах как государственных, так и крупных коммерческих корпораций. Совместимость нашего компонента с Astra Linux позволяет обеспечить максимально быстрый, бесшовный переход на многофакторную аутентификацию в операционной системе», – сказал Дмитрий Грудинин, владелец линейки продуктов Avanpost MFA+/FAM.

«ИТ-отрасль развивается очень стремительно, и сейчас появляется все больше качественных и надежных технологий, способных в полной мере заместить зарубежные аналоги в самых разных нишах. Такой быстрый рост стал возможен благодаря тому, что вендоров объединяет общая цель — как можно скорее насытить рынок продуктами, которые позволяют сохранить работоспособность организаций и создать условия для дальнейшего развития экономики. То, что разработчики Avanpost, создавая новую версию ПО, реализовали в ней функционал, необходимый для корректной работы под Astra Linux, еще раз подтверждает: у нас действительно сформировалось единое понимание потребностей клиентов. Мы благодарим коллег за сотрудничество и планируем продолжать активное взаимодействие, чтобы всегда обеспечивать совместимость наших решений», — отметил Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Avanpost – российский вендор-новатор в области безопасности идентификационных данных. Компания предоставляет своим клиентам масштабируемую платформу, позволяющую перейти от фрагментарной стратегии аутентификации и управления доступом к целостному подходу обеспечения безопасности предприятия. Продукты Avanpost являются полностью собственной разработкой компании и не базируются на Open Source-решениях. Включены в реестр отечественного ПО, удовлетворяют требованиям безопасности информации и сертифицированы ФСТЭК, применимы в ГИС, ИСПДн, КИИ, КВО.