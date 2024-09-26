Разделы

ПО Софт
|

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и ПО «Диспетчер»

«Группа Астра» и ГК «Цифра» укрепляют свои позиции на рынке, активно развивая совместные проекты и инициативы в области высоких технологий. Следующим шагом после подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве стало обеспечение корректной работы ключевых ИТ-продуктов из портфеля компаний при организационной поддержке промышленного ИТ-интегратора «УльтимаТек». Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

В рамках программы технологического партнерства Ready for Astra были проведены испытания программного обеспечения «Диспетчер» версии 3.4 в среде операционной системы Astra Linux. Данный этап проверки подтвердил высокую степень совместимости и стабильности работы системы в условиях, приближенных к реальному использованию. «Диспетчер» — это многофункциональная информационная система для оперативного контроля эффективности промышленного предприятия. Решение позволяет повысить загрузку промышленного оборудования, контролировать качество, срок и стоимость изготовления продукции, а также продлить время эксплуатации производственных мощностей. Система построена на автоматическом сборе объективных данных (IoT) и современных технологиях «Индустрии 4.0», является защищенной и безопасной отечественной разработкой, имеющей сертификат ФСТЭК России.

«В ходе испытаний были проведены тесты на совместимость, которые подтверждают корректную работу решений, — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра». — Достигнутая совместимость ПО «Диспетчер» с операционной системой Astra Linux является важным шагом к обеспечению более широкого спектра возможностей для заказчиков и подтверждением нашей приверженности к разработке надежных и эффективных решений в области автоматизации».

«В ближайшие 5-10 лет нам предстоит большая работа, которая позволит осуществить переход к управлению дискретными производствами на основе данных. На данный момент только порядка 8% высокопроизводительного оборудования машиностроительных корпораций подключено к IIoT. Сотрудничество с крупнейшими технологическими партнерами дает возможность предлагать предприятиям комплексные решения, сокращая время на цифровую трансформацию и достижение целевых эффектов», — сказал Сергей Чуранов, технический директор дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра».

Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!
Импортонезависимость

Результаты испытаний открывают новые возможности для внедрения «Диспетчер» в государственные и частные структуры, использующие операционную систему Astra Linux, что способствует улучшению качества и скорости принятия решений в ряде ключевых областей.

«Полноценный технологический суверенитет строится не только на элементной и инфраструктурной базе, но и на бесшовной работе комплекса ИТ-решений. Тестирование решений наших партнеров, прежде всего, гарантирует клиентам высокий уровень надежности внедренных систем, которые способствуют реализации задач предприятия с максимальной эффективностью и полной интеграцией всех компонентов, — сказал Юрий Крылов, заместитель генерального директора по внедрению ГК «УльтимаТек». — Когда несколько компаний сотрудничают, они могут объединить свои лучшие наработки и создать еще более совершенные продукты. Я рад, что команда «УльтимаТек» становится консолидатором подобных процессов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый дизайн и встроенные средства защиты — изучаем, что интересного в свежей Astra Linux

Популярность Windows в российских облаках за три года упала вдвое. Она составляет 25%

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

Три крупнейших российских банка создадут консорциум для развития единого QR-кода

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: