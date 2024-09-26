Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и ПО «Диспетчер»

«Группа Астра» и ГК «Цифра» укрепляют свои позиции на рынке, активно развивая совместные проекты и инициативы в области высоких технологий. Следующим шагом после подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве стало обеспечение корректной работы ключевых ИТ-продуктов из портфеля компаний при организационной поддержке промышленного ИТ-интегратора «УльтимаТек». Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

В рамках программы технологического партнерства Ready for Astra были проведены испытания программного обеспечения «Диспетчер» версии 3.4 в среде операционной системы Astra Linux. Данный этап проверки подтвердил высокую степень совместимости и стабильности работы системы в условиях, приближенных к реальному использованию. «Диспетчер» — это многофункциональная информационная система для оперативного контроля эффективности промышленного предприятия. Решение позволяет повысить загрузку промышленного оборудования, контролировать качество, срок и стоимость изготовления продукции, а также продлить время эксплуатации производственных мощностей. Система построена на автоматическом сборе объективных данных (IoT) и современных технологиях «Индустрии 4.0», является защищенной и безопасной отечественной разработкой, имеющей сертификат ФСТЭК России.

«В ходе испытаний были проведены тесты на совместимость, которые подтверждают корректную работу решений, — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра». — Достигнутая совместимость ПО «Диспетчер» с операционной системой Astra Linux является важным шагом к обеспечению более широкого спектра возможностей для заказчиков и подтверждением нашей приверженности к разработке надежных и эффективных решений в области автоматизации».

«В ближайшие 5-10 лет нам предстоит большая работа, которая позволит осуществить переход к управлению дискретными производствами на основе данных. На данный момент только порядка 8% высокопроизводительного оборудования машиностроительных корпораций подключено к IIoT. Сотрудничество с крупнейшими технологическими партнерами дает возможность предлагать предприятиям комплексные решения, сокращая время на цифровую трансформацию и достижение целевых эффектов», — сказал Сергей Чуранов, технический директор дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра».

Результаты испытаний открывают новые возможности для внедрения «Диспетчер» в государственные и частные структуры, использующие операционную систему Astra Linux, что способствует улучшению качества и скорости принятия решений в ряде ключевых областей.

«Полноценный технологический суверенитет строится не только на элементной и инфраструктурной базе, но и на бесшовной работе комплекса ИТ-решений. Тестирование решений наших партнеров, прежде всего, гарантирует клиентам высокий уровень надежности внедренных систем, которые способствуют реализации задач предприятия с максимальной эффективностью и полной интеграцией всех компонентов, — сказал Юрий Крылов, заместитель генерального директора по внедрению ГК «УльтимаТек». — Когда несколько компаний сотрудничают, они могут объединить свои лучшие наработки и создать еще более совершенные продукты. Я рад, что команда «УльтимаТек» становится консолидатором подобных процессов».