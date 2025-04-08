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Подтверждена совместимость Ideco NGFW и Astra Linux

«Группа Астра» и компания Ideco сообщают об успешном завершении тестирования на совместимость межсетевого экрана Ideco NGFW с операционной системой Astra Linux, включая корректную работу с учетными записями пользователей. Стабильность и надежность работы решений в едином контуре подтверждает сертификат, выданный в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ideco NGFW — единственный российский межсетевой экран с виртуальными контекстами и DNS Security.

Обладая многоуровневой архитектурой безопасности и функциями фильтрации трафика, Ideco NGFW обеспечивает защиту от внешних атак и несанкционированного доступа. Интеграция с операционной системой Astra Linux позволяет использовать все преимущества Ideco NGFW в рамках безопасной и стабильной платформы. Оба решения имеют сертификат ФСТЭК России.

Благодаря поддержке службы каталога ALD Pro и Microsoft Active Directory Ideco NGFW обеспечивает прозрачный переход организаций на отечественные решения. Это позволяет компаниям заменить зарубежные NGFW, клиентские и серверные операционные системы не только без потери функциональности, но и получая в целом более безопасную информационную среду.

Astra Linux также поддерживает новейшую версию ZTNA-клиента Ideco, позволяющего организовать защищенный удаленный доступ доверенных устройств к информационным ресурсам.

«Технологии NGFW обеспечивают защиту внешнего периметра организаций от ключевых киберугроз, включая DoS-атаки, фишинг, подмену DNS-запросов (DNS Spoofing), а также использование хакерских инструментов и эксплойтов. Межсетевой экран нового поколения гарантирует безопасное подключение к корпоративным серверам и существенно снижает риски проникновения злоумышленников и утечки конфиденциальной информации компаний. Подтвержденная совместимость Ideco NGFW SX с операционной системой Astra Linux демонстрирует его универсальность, что делает решение эффективным для использования в различных ИТ-инфраструктурах», — отметил генеральный директор Ideco Дмитрий Хомутов.

«Подтвержденная совместимость Astra Linux с межсетевым экраном Ideco NGFW — это не просто интеграция двух продуктов, а усиление безопасности критически важных информационных систем, основанных на отечественном ПО. Мы уверены, что это партнерство принесет значительную пользу нашим клиентам», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения и сервисов «Группы Астра».

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