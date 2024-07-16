Система мониторинга и анализа бизнес-процессов Optimining совместима с ОС Astra Linux

Ведущий поставщик ИТ-решений и услуг «Систематика» (входит в группу НКК) и «Группа Астра» подтвердили совместимость аналитической системы мониторинга бизнес-процессов Optimining версии 1.2.2. и операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7. По результатам тестов, проведенных в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra, оформлен сертификат, официально подтверждающий работоспособность и корректность совместного функционирования продуктов в составе единого стека. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Программная платформа Optimining – российское решение класса Process Mining, предназначенное для мониторинга и анализа бизнес-процессов компании. В системе используется технология восстановления и анализа моделей выполнения бизнес-процессов на основе цифровых следов, оставляемых в информационных системах. Продукт позволяет строить цифровые двойники процессов предприятий, выявлять действия участников процесса, которые привели к отклонению того или иного показателя от целевых значений, сопоставлять исходные и выходные данные, находить и оптимизировать «узкие места» в процессах, избыточные ресурсы и многое другое. Экономическая выгода достигается за счет улучшения процессов обслуживания клиентов, повышения качества сервиса, сокращения затрат и производственных циклов, повышения эффективности технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) оборудования.

Astra Linux Special Edition представляет собой сертифицированную российскую ОС со встроенными средствами защиты информации (СЗИ) для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности. Применяется для обработки информации различной степени конфиденциальности. В настоящее время производитель предлагает версии для серверного, десктопного, мобильного и встраиваемого применения.

Оба решения внесены в «Реестр российского ПО». Подтверждение совместимости существенно расширяет сферу их применения: они подходят заказчикам, которые стремятся к технологическому суверенитету и достижению высокого уровня информационной безопасности. Например, Optimining под управлением ОС Astra Linux можно использовать на крупнейших промышленных предприятиях, включая объекты повышенной опасности: нефтегазовое, химическое, нефтехимическое и другое производство.

«"Систематика", как, впрочем, и все компании группы НКК, – активнейший игрок на рынке российских технологий. Для клиентов мы опытный и надежный проводник в мире импортонезависимости, где являемся интегратором, разработчиком и консультантом. Наша задача – построить тот недостающий технологический стек, который в течение многих десятилетий создавался на базе зарубежных продуктов. В этом сейчас особенно нуждаются государственные, промышленные и финансовые компании, крупнейшие операторы связи – то есть наши ключевые заказчики. Чтобы помочь им, мы обучаем наших специалистов работе с российскими продуктами и строим прочные партнерские отношения с лучшими вендорами, одним из которых является "Группа Астра". Подтвержденная совместимость наших продуктов – важный шаг в достижении нашей общей цели», – сказал Александр Лишневский, руководитель дирекции по работе с банковскими структурами ООО «Систематика».

«Совместимость системы мониторинга и анализа бизнес-процессов Optimining с операционной системой Astra Linux открывает новые горизонты для повышения эффективности и безопасности корпоративных сред. Это сочетание дает нашим заказчикам ключ к созданию устойчивой и гибкой инфраструктуры, способной адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям бизнеса и обеспечивать непрерывность критически важных процессов, при этом поддерживая высокий уровень защиты данных», – сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».