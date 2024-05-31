Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Группа Астра», о разработчик инфраструктурного ПО, объявили о совместимости своих флагманских решений. В ходе работ эксперты провели комплексное исследование, результаты которого подтвердили корректную работу защищенной операционной системы специального назначения Astra Lunix и СУБД Postgres Pro Enterprise 16. Совместимость официально подтверждает сертификат, выданный в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

Astra Linux — сертифицированная операционная система со встроенными СЗИ для стабильных и безопасных ИТ-инфраструктур любого масштаба и бесперебойной обработки информации различной степени конфиденциальности.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК России.

«Операционная система Astra Linux является фундаментом технологических решений для промышленных объектов, критически важных информационных инфраструктур, государственных учреждений и других организаций. Результаты прошедших испытаний свидетельствуют о совместимости нашего флагмана с 16 версией СУБД Postgres Pro Enterprise, что гарантирует эффективное управление базами данных для высоконагруженных систем крупных предприятий», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

«Сегодня Postgres Pro — одна из самых популярных отечественных СУБД, которую выбирают крупнейшие компании страны. Мы ведем непрерывную работу по совершенствованию линейки наших продуктов, опираясь на реальные потребности заказчиков. Подтвержденная совместимость новейшей редакции Postgres Pro Enterprise 16 и ОС Astra Linux формирует сильный импортонезависимый стек решений, который обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности, при этом позволяет строить ИТ-инфраструктуру разного масштаба», — отметил Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional.

В январе 2024 г. компании провели успешные совместные испытания СУБД Postgres Pro Standard 16 и Astra Linux Special Edition. Также в 2020 и 2021 гг. компании подтверждали совместимость более ранних версий продуктов.