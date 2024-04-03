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Модуль управления секретами ЦУП — 2.0 «АТ Консалтинг» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux

Компания «АТ Консалтинг» (входит в «Росатом») и «Группа Астра» успешно завершили испытания на совместимость российских решений: модуля управления секретами ЦУП — 2.0 и операционной системы Astra Linux. Корректную и стабильную работу программного продукта в безопасной среде ОС Astra Linux подтверждает сертификат, выданный в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Данный шаг станет для компаний хорошим импульсом в части расширения сотрудничества и реализации новых проектов. Об этом CNews сообщили представители «АТ Консалтинг».

Проверку на совместимость провели инженеры «АТ Консалтинг», выполнив все пункты испытаний для модуля управления секретами, включая тесты в режиме замкнутой программной среды, то есть при повышенном уровне безопасности операционной системы. Эксперты со стороны «Группы Астра» подтвердили итоги тестирования коллег-партнеров, что отмечено в протоколе исследования.

Модуль управления секретами ЦУП — 2.0, разработанный командой «АТ Консалтинг», обеспечивает безопасное хранение и распространение секретов (SSH-ключей, API-токенов, сертификатов), а также контроль доступов в высоконагруженных ИТ-инфраструктурах. Благодаря этому решению компании автоматизируют управление конфиденциальными данными и повышают их безопасность. Продукт отлично масштабируется и подходит для заказчиков, работающих в различных отраслях бизнеса, некоммерческого или государственного сектора.

Для российских разработчиков ПО необязательно с юридической точки зрения получать сертификат совместимости с ОС Astra Linux. Однако сегодня в условиях перехода бизнеса на отечественные решения важно создавать полностью совместимые с ними программные продукты. Миграция, как правило, начинается с замены операционной системы, т. к. именно она служит фундаментом ИТ-инфраструктуры. Одна из ведущих ОС на российском рынке — Astra Linux. Система инновационная, безопасная, совместима с большинством прикладных программ, используемых в крупных организациях, и получает поддержку от разработчика, поэтому ее используют многие компании из госсектора и взаимодействующих с ним коммерческих структур.

«Компания «АТ Консалтинг» — платиновый партнер «Группы Астра». Сотрудничество позволяет нашим заказчикам упростить закупки и реализацию комплексных проектов в своих ландшафтах, которые включают как программные, так и аппаратные решения. Клиенты также получают возможность более оперативно решать вопросы, возникающие на стыке технологий. Получение сертификата совместимости модуля управления секретами ЦУП — 2.0 и ОС Astra Linux – важный этап сотрудничества с Группой, который повысит доверие к нашему продукту и расширит спектр возможностей для реализации новых проектов», — сказал Денис Ковалев, директор направления информационной безопасности «АТ Консалтинг».

«Нам важно гарантировать клиентам, что все решения, подключаемые к ОС Astra Linux, будут выполнять свои функции без перебоев, поэтому тестируем стороннее ПО и оборудование на предмет их стабильной и корректной работы в среде нашей операционной системы, а успешные результаты подтверждаем сертификатами. Продукт компании «АТ Консалтинг» доказал совместимость с ОС Astra Linux. Это означает, что все его внедрения будут проходить быстро», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы «Астра».

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Импортонезависимость

В ближайшей перспективе «АТ Консалтинг» планирует сертифицировать модуль управления секретами ЦУП версии 2.0 на соответствие требованиям ФСТЭК, что станет дополнительным подтверждением безопасности продукта.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«АТ Консалтинг» — российская группа компаний, основана в 2001 г. Сергеем Шиловым. Более 20 лет успешно работает в сфере системной интеграции и заказной разработки, занимает лидирующие позиции на рынке ИТ-услуг в России и странах ближнего зарубежья. В партнерстве с компаниями-лидерами телекоммуникационного, финансового, производственного, топливно-энергетического секторов, а также органами государственной власти и региональными ведомствами «АТ Консалтинг» реализует стратегически важные проекты. В активе компании множество масштабных проектов, повлиявших на развитие отечественной отрасли ИТ-услуг. Ключевые направления деятельности: внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. Команды компании развивают современные прорывные технологии и обладают экспертизой в сфере искусственного интеллекта, облачных решений, Data Science и др. «АТ Консалтинг» участвовала в ряде крупных внедрений, включая сотрудничество с ПАО «Ростелеком» на проектах, связанных с концепцией электронного правительства. В число клиентов группы компаний входят крупнейшие государственные и коммерческие заказчики: ВТБ, Сбербанк, «Альфа-Банк», VEON, МТС, «Роснефть», «Россети», «Интер РАО», «Норникель», МВД России.

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