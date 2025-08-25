Разделы

Сервисы «Яндекс Авто» впервые появятся во внедорожниках Tank 500 нового модельного года

В России внедорожники Tank 500 2025-го модельного года (произведенные после 1 мая этого года) теперь будут доступны для покупки со встроенными сервисами платформы «Яндекс Авто» — «Яндекс Навигатором», «Яндекс Музыкой» и «Яндекс Книгами». Их интерфейс адаптирован под дисплей автомобиля, поэтому пользоваться ими будет так же удобно, как базовыми функциями Tank 500. Например, водитель прямо в дороге сможет управлять сервисами «Яндекс Авто» через центральный сенсорный дисплей автомобиля, не отвлекаясь на смартфон. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Платформа сервисов «Яндекс Авто» уже доступна в других автомобилях концерна Great Wall Motor, представленных на российском рынке, — Haval H7, Haval F7, Haval F7x и WEY 07. Интеграция платформы в Tank 500 — новый шаг в развитии бренда GWM Tank на российском рынке. В дальнейшем «Яндекс Авто» будет интегрирована и в другие модели бренда, а на самой платформе появится больше полезных возможностей для водителей и пассажиров.

«Яндекс Авто» работает через мобильный интернет, доступ к которому обеспечивает встроенный в Tank 500 телематический модуль. Платформа также может подключаться к интернету по Wi-Fi. Она синхронизируется со своими сервисами через «Яндекс ID». Благодаря этому у водителя всегда будут под рукой сохраненные адреса и точки интереса, личные плейлисты и любимые треки, избранные аудиокниги и сайты.

