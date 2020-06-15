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«Яндекс» запускает каршеринг в Сочи

Интернет Веб-сервисы

В конце июня 2020 г. в Сочи начнет работать каршеринг «Яндекс.Драйв». Машины Hyundai Creta с кондиционером, автоматической коробкой передач и вместительным багажником будут ждать на парковке возле аэропорта Сочи. Их можно будет взять на 3, 5, 7 или 14 дней сразу, а потом продлевать аренду. Зона поездок — курорты Краснодарского края.

Формат каршеринга у «Драйва» в Сочи будет отличаться от привычного, когда брать и оставлять машину можно на любой городской парковке. В Сочи машины стоят рядом с аэропортом, аренда сразу на несколько дней, а потом нужно возвращать их обратно к аэропорту. Такой формат напоминает прокат авто, но только лучше: нет очередей, залогов и бумаг — все оформляется моментально и в электронном виде, а полная страховка (включая КАСКО на все время аренды), мойка и бензин уже включены в стоимость.

Во время аренды можно воспользоваться функцией «передачи руля» — и передать управление родственнику или другу, который тоже зарегистрирован в «Драйве».

Каждая машина оснащена «Яндекс.Авто» — развлекательно-информационной системой. Она «узнает» водителя, включит ему любимый плейлист, расскажет о погоде и пробках, построит маршрут на большом и удобном экране.

Самое удобное: машину можно забронировать заранее. То есть еще в аэропорту вылета можно открыть приложение «Драйва» и арендовать машину в Сочи, чтобы по прилету она уже ждала вас и охлаждалась.

Более того, «Драйв» расширяет тариф «Межгород». Теперь машину можно взять в Москве, доехать на ней до Сочи и вернуться обратно.

Чтобы рассказать о запуске, «Драйв» запустил баржу со своими машинами по Москве-реке. Правда, всего на один день. Зато с настоящим сочинским пляжем и летом.

«Яндекс.Драйв» — каршеринговый сервис с крупнейшим автопарком в мире. Он включает более 18 тыс. машин разных марок, классов и моделей: от Renault и BMW до электрокаров Nissan Leaf и оригинальных Мустангов 60-х годов. Также в автопарке есть грузовые фургоны и вместительные шаттлы на восемь человек Volkswagen Caravelle.

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