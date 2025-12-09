«Оникс Букс Кон-Тики 5» – популярный 7,8-дюймовый ридер получил продолжение

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – ридер «Оникс Букс Кон-Тики 5». Модель продолжает самую популярную серию ридеров с увеличенным до 7,8 дюйма экраном, получив улучшенный экран Carta 1300, увеличенный до 4 ГБ объем оперативной и до 64 ГБ объем встроенной памяти, а также обновленное ПО. Об этом CNews сообщили представители «МакЦентр».

Ридер «Оникс Букс Кон-Тики 5» оснащен 7,8-дюймовым дисплеем последнего поколения E Ink Carta Plus (Carta 1300), c разрешением 1872x1404 точки и плотностью пикселей 300 ppi. Такой экран имеет более высокие контраст и скорость перерисовки, в сравнении с предыдущими поколениями. Подсветка MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры не имеет мерцания и позволяет пользоваться ридером даже при плохом освещении, а емкостный сенсор делает управление устройством максимально простым и комфортным. Поддержка функции SNOW Field существенно снижает число артефактов при обновлении экрана, улучшая качество отображения. Поверх экрана расположено защитное стекло Onyx Glass, предотвращающее образование царапин и других повреждений.

Аппаратная платформа новинки базируется на высокопроизводительном 8-ядерном процессоре. Объем оперативной памяти был увеличен до 4 ГБ, а объем встроенной до 64 ГБ. Встроенный Wi-Fi-модуль, работающий в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, дает возможность пользоваться различными онлайн-сервисами, включая браузер, переводчик и сетевые библиотеки. Благодаря наличию модуля Bluetooth 5.0 имеется возможность подключения беспроводных наушников, колонок и других аксессуаров. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, позволяющую подключать различные внешние устройства, такие как USB-накопитель, клавиатура, картридер и многое другое. Встроенные динамики дают возможность прослушивать аудиокниги и музыку, а микрофон записывать голосовые заметки. Модель имеет встроенный датчик положения (G-сенсор), который автоматически поворачивает изображение для чтения в портретной или альбомной ориентации.

Программное обеспечение ридера базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать сторонние приложения из магазинов Google Play и RuStore. В состав программного обеспечения модели входит книжный магазин «Яндекс Книги» (12+), содержащий более 250 тыс. книг, комиксов и аудиокниг. В сервисе представлен большой выбор литературы различных направлений и жанров. «Кон-Тики 5» имеет встроенный аудиопроигрыватель, позволяющий прослушивать музыку и аудиокниги. С помощью функции Text-To-Speech можно озвучивать содержимое текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова непосредственно во время чтения. Кроме того, можно использовать онлайн-переводчик для целого фрагмента текста, выбрав его при чтении.

Несмотря на увеличенный до 7,8 дюйма экран, модель имеет тонкий компактный корпус, выполненный из алюминиево-магниевого сплава. Литиево-полимерный аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает несколько недель работы без подзарядки. В комплекте с книгой поставляется магнитная «умная» обложка, защищающая экран при транспортировке и обеспечивающая дополнительное удобство при использовании. Модель уже поступила в продажу.

Приобрести новинку можно за 33 990 руб. Купить ридер можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox, в интернет-магазинах Onyx Boox и Palmstore, в официальных магазинах Onyx Boox на маркетплейсах, а также у партнеров компании.