«Яндекс Плюс» запускает новую опцию «Больше близких»

«Яндекс Плюс» представил опцию «Больше близких», которая расширяет возможности семейной подписки. Теперь в одном аккаунте можно подключить до шести участников и использовать до пятнадцати различных устройств одновременно. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ранее в семейной подписке можно было добавить не более четырех участников и десяти устройств. Новая опция позволяет пригласить еще двух близких и дополнительно подключить пять устройств.

Все участники семейной группы получают доступ к контенту сервисов «Яндекс Плюса»: фильмам и сериалам на «Кинопоиске», трекам и подкастам в «Яндекс Музыке» и библиотеке электронных книг в «Яндекс Книгах». При этом каждый пользуется своим аккаунтом — с индивидуальными рекомендациями, историей просмотров, личными подборками и избранным. Это позволяет совместно использовать подписку, сохраняя при этом персонализированный опыт.

Партнерский контент, например, «Матч! Футбол», «Амедиатека и Start», не распространяется автоматически на всех участников, такие опции можно подключить отдельно.

Опция «Больше близких» доступна всем подписчикам «Яндекс Плюса». Стоимость составляет 250 руб. в месяц.

