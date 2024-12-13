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Представлены новые ридеры «Оникс Букс» с искусственным интеллектом

Компания «с», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о том, что теперь все произведенные для российского рынка устройства будут продаваться под маркой «Оникс Букс». Это сделано для того, чтобы выделить локальную линейку устройств и еще больше сфокусироваться на удовлетворении запросов российских покупателей. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Основное отличие локализованных моделей состоит в том, что их программное обеспечение адаптировано для нужд русскоязычной аудитории. Первыми устройствами производителя, поступившими в продажу под новой маркой, станут ридеры «Оникс Букс Фауст 7» и «Оникс Букс Беринг 5». Модели продолжают популярные серии 6-дюймовых ридеров, выполнены в одинаковых корпусах и имеют схожие технические характеристики. Аппаратная платформа ридеров реализована на базе обновленного 8-ядерного процессора, модели имеют комбинированный модуль Wi-Fi и Bluetooth. Работают оба устройства под управлением ОС Android 11 и позволяют использовать сторонние приложения. Обновлено программное обеспечение моделей – улучшены старые и добавлены новые функции, включая искусственный интеллект. У моделей различается разрешение экранов - у «Оникс Букс Фауст 7» оно выше.

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МакЦентр
«Оникс Букс Фауст 7» и «Оникс Букс Беринг

Оба представленных ридера имеют 6-дюймовые экраны E Ink Carta. Разрешение дисплея «Оникс Букс Беринг 5» составляет 600x800 точек, а модели «Оникс Букс Фауст 7» – 758 x 1024 точки. Обе модели имеют встроенную подсветку без мерцания: «Фауст 7» - MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры, «Беринг 5» - MOON Light с регулировкой яркости. Наличие функции SNOW Field позволяет снизить количество артефактов при обновлении экрана, улучшая качество изображения. Оба ридера имеют сенсорное управление с поддержкой Multi-touch, обеспечивающее удобство при чтении, настройке ридера, а также при работе с различными сторонними приложениями.

Представленные модели базируются на обновленном 8-ядерном процессоре и имеют 2 ГБ оперативной памяти. Подобная аппаратная платформа обеспечивает высокую скорость работы устройств в любых режимах. 32 ГБ энергонезависимой памяти дополнены слотом для карт micro SD и позволяют хранить большое количество книг и документов непосредственно на устройстве. Оба ридера имеют встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющий не только выходить в интернет, но и получать файлы с других устройств и работать с различными онлайн-сервисами. Также модели оборудованы Bluetooth, обеспечивающим возможность подключения различных внешних устройств, например, беспроводных наушников или колонок. Помимо этого, обе модели оснащены стандартным аудио-разъемом 3,5 мм для подключения наушников и встроенным микрофоном, позволяющим записывать голосовые заметки.

Программное обеспечение моделей базируется на операционной системе Android 11, позволяющей устанавливать и использовать различные сторонние приложения. В составе ПО имеется магазин приложений RuStore, в каталоге которого представлено более 40 тыс. программ. Также на ридерах предустановлено приложение «Яндекс Книги» (12+), открывающее доступ к более чем 200 тыс. книг, комиксов и аудиокниг. Модели имеют предустановленный аудиоплеер, позволяющий прослушивать музыку и аудиокниги. Благодаря функции TTS (Text-To-Speech) имеется возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить иностранные слова непосредственно во время чтения книг, а при подключении к Интернету можно использовать онлайн-переводчик для перевода фрагментов текста.

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Безопасность

ПО ридеров было существенно доработано и получило ряд новых полезных функций. Например, появился ИИ-помощник, который может рассказать о книге по ее названию, написать историю на заданную тему, составить список дел, ответить на вопросы и многое другое. Также на ридерах был добавлен детский режим, позволяющий ограничить список доступных для ребенка книг и приложений и установить максимальное время чтения. Появилась возможность добавлять свой системный шрифт, а также транслировать содержание экрана ридера на любое устройство, имеющее браузер и подключенное к той же сети. Помимо этого, была встроена новая улучшенная библиотека OReaderX. Например, теперь появилась возможность добавлять метки к новым и прочитанным книгам, выбирать случайную книгу и отображать системные папки в библиотеке. Кроме того, была улучшена работа с сериями книг и расширены возможности фильтрации и поиска.

Оба ридера имеют классический корпус с удобными кнопками управления и оборудованы разъемом USB Type-C с поддержкой функции OTG. В комплекте с «Оникс Букс Фауст 7» поставляется защитный чехол, для «Беринг 5» его можно приобрести дополнительно.

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МакЦентр
Характеристики «Оникс Букс Фауст 7» и «Оникс Букс Беринг 5»

Новинки доступны для заказа: «Оникс Букс Беринг 5» в темно-сером корпусе можно приобрести по цене 16 990 руб., «Оникс Букс Фауст 7» черного цвета стоит 20 990 руб. Модель «Оникс Букс Беринг 5» продается эксклюзивно в магазине «Мой Маркет.Ру».

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