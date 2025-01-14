Обновление двух популярных серий «Оникс Букс» – модели «Ломоносов 3» и «Кант 3» уже в продаже

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении линейки устройств, выпущенных под маркой «Оникс Букс». Основное отличие данной линейки в адаптированном для нужд русскоязычной аудитории программном обеспечении. Поступившие в продажу модели «Оникс Букс Ломоносов 3» и «Оникс Букс Кант 3» продолжают успевшие стать популярными серии ридеров, получив улучшенные технические характеристики и обновленное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

«Ломоносов 3» продолжил серию крупноформатных 10,3-дюймовых ридеров, получив экран высокого разрешения, обновленный процессор и улучшенное программное обеспечение. «Кант 3» продолжает серию компактных устройств, внешний вид которых максимально приближен к смартфону. Модель получила 8-ядерный процессор и обновленное ПО, включающее искусственный интеллект.

МакЦентр Книги «Оникс Букс Ломоносов 3» и «Оникс Букс Кант 3»

«Оникс Букс Ломоносов 3» оборудован 10,3-дюймовым сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus (Carta 1200), имеющим разрешение 2480x1860 точек. Аппаратная платформа ридера построена на высокопроизводительном 8-ядерном процессоре с тактовой частотой 2,4 ГГц. Модель имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти, позволяющей хранить на устройстве огромное количество книг и документов. Модель работает под управлением операционной системы Android 12 и позволяет использовать сторонние приложения. В комплекте с ридером поставляется удобная магнитная обложка, которую можно использовать как подставку. Модель выполнена в тонком и легком металлическом корпусе.

«Оникс Букс Кант 3» оснащен 6,13-дюймовым сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus (Carta 1200) с разрешением 824x1648 точек и соотношением сторон 2:1. Такие пропорции экрана позволили приблизить внешний вид ридера к смартфону. Аппаратная платформа ридера базируется на современном 8-ядерном процессоре и 2 ГБ оперативной памяти, которых хватает для комфортной работы с любыми приложениями. 32 ГБ энергонезависимой памяти в сочетании со слотом для карт microSD позволяют хранить на ридере необходимое количество книг и документов. Модель работает под управлением операционной системы Android 11 и позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения. Благодаря специальному гидрофобному покрытию платы устройство имеет дополнительную защиту от брызг. Ридер выполнен в тонком легком корпусе и имеет защитное стекло Onyx Glass. В заднюю крышку «Кант 3» встроен светодиодный фонарик, который можно использовать как дополнительный источник света при плохом освещении. В комплекте с ридером поставляется «умная» защитная обложка. «Кант 3» выполнен в компактном корпусе толщиной 8 миллиметров, при этом вес устройства составляет 160 граммов.

Обе модели имеют встроенную подсветку MOON Light 2, дающую возможность плавно регулировать цветовую температуру и не имеющую мерцания. Поддержка ридерами функции SNOW Field позволяет снизить число артефактов при обновлении экрана, улучшая качество изображения. Экраны моделей дополнительно закрыты защитным стеклом Onyx Glass, предохраняющем их от царапин и повреждений. Подобные защитные стекла имеют высокую прозрачность, обеспечивая при этом защиту от бликов и отсутствие искажений. Ридеры имеют встроенный датчик положения (G-сенсор), который автоматически поворачивает изображение для чтения в портретной или альбомной ориентации. Устройства оборудованы модулем Wi-Fi, работающим на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, позволяющим использовать различные сетевые сервисы. Встроенный Bluetooth обеспечивает возможность подключения к ридерам внешних устройств, в том числе беспроводных наушников и колонок. Обе модели имеют встроенный микрофон и оборудованы динамиками: «Кант 3» имеет один встроенный динамик, а у «Ломоносов 3» их два. Оба ридера оборудованы разъемом USB Type-C с поддержкой функции OTG.

На ридерах предустановлен магазин приложений RuStore, в каталоге которого представлено более 40 тыс. программ. С помощью RuStore можно безопасно скачивать, покупать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки и покупки внутри программ. В состав ПО ридеров входит приложение «Яндекс Книги» (12+), открывающее доступ к более чем 250 тыс. книг, комиксов и аудиокниг. В сервисе доступна литература различных направлений и жанров. У приложения удобные настройки отображения текста, есть возможность сохранять цитаты и прослушивать аудиоверсии книг. Ридеры имеют предустановленный аудиопроигрыватель, позволяющий слушать музыку и аудиокниги. Функция Text-To-Speech (Текст-В-Речь) дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова непосредственно из текста. Кроме того, при подключении к сети Интернет можно использовать онлайн-переводчик для целого фрагмента текста, выбрав его при чтении.

Программное обеспечение моделей было существенно улучшено, получив ряд новых функций. Появился ИИ-помощник, который может рассказать о книге по ее названию, написать историю на заданную тему, составить список дел, ответить на вопросы и многое другое. Также был добавлен детский режим, позволяющий ограничить список доступных для ребенка книг и приложений и установить максимальное время чтения. Появилась возможность добавлять системный шрифт, а также транслировать содержание экрана ридера на другие устройства. В состав ПО вошла новая библиотека OReaderX. В ней появилась возможность добавлять метки к новым и прочитанным книгам, выбирать случайную книгу и отображать системные папки в библиотеке. Помимо этого, была улучшена работа с сериями книг и расширены возможности фильтрации и поиска.

Обе новинки, выполненные в черном цвете, уже доступны для заказа: «Оникс Букс Кант 3» можно приобрести по цене 26 490 руб., «Оникс Букс Ломоносов 3» стоит 58 490 руб.