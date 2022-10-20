Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше

Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представила новую модель ONYX BOOX Livingstone 2, выполненную в шестидюймовом форм-факторе. Устройство продолжает серию компактных легких ридеров, получив при этом ряд улучшений. Об этом CNews сообщили представители «Макцентр».

Модель теперь оснащена более производительным процессором Qualcomm и увеличенным количеством оперативной и твердотельной памяти. Livingstone 2 базируется на операционной системе Android 11 с существенно доработанной программной оболочкой и программами для чтения. Как и предшественник, ридер имеет 6-дюймовый дисплей высокого разрешения E Ink Carta Plus с сенсорным управлением и немерцающей подсветкой с регулировкой цветовой температуры, а встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth значительно расширяют коммуникационные возможности модели. В комплекте с Livingstone 2 поставляется защитный чехол с кнопками листания.

Экран E Ink Carta Plus, установленный на ONYX BOOX Livingstone 2, имеет самые высокие разрешение и контрастность среди 6-дюймовых дисплеев. Поддерживается емкостное сенсорное управление, обеспечивающее удобное управление при чтении и использовании других функций. Модель получила встроенную подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры, позволяющую выбрать оптимальный оттенок для различных условий освещенности. Благодаря применению технологии Flicker-Free, светодиоды не мерцают, поэтому глаза меньше утомляются даже при длительном чтении с включенной подсветкой. Использование технологии SNOW Field уменьшает количество артефактов при частичной перерисовке, повышая качество изображения на экране.

ONYX BOOX Livingstone 2

Новинка базируется на новом 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Благодаря этому скорость работы увеличилась в 6,3 раза в сравнении с ONYX BOOX Livingstone первого поколения. Ридер имеет 16 ГБ твердотельной памяти и слот для карт microSD, позволяющие хранить на устройстве объемную библиотеку любимой литературы. Встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, дает возможность не только выходить в Интернет, но и передавать файлы с других устройств и пользоваться различными онлайн-сервисами. Встроенный Bluetooth 5.0 обеспечивает удобство подключения к ридеру различных внешних устройств, например беспроводных наушников для прослушивания аудиофайлов. Благодаря G-сенсору поддерживается функция автоповорота экрана. Это может быть удобным при чтении в транспорте, а также дает возможность пользоваться кнопками листания обеими руками.

Обновленное ПО модели получило быстрое меню, реализованное в виде плавающей кнопки с шестью назначаемыми пользователем действиями. Помимо этого, появилась дополнительная панель управления, размещенная в верхней шторке. С помощью реализованного на ней меню можно настраивать уровни подсветки и громкости, включать и выключать беспроводные модули, настраивать параметры экрана и многое другое. Предустановленные программы для чтения AlReaderX Pro и Neo Reader содержат множество настроек отображения текста, позволяющих любому пользователю получить его оптимальный вид. В состав ПО ридера входит аудиоплеер, дающий возможность прослушивать аудиокниги и музыкальные файлы. При помощи функции TTS (Text To Speech) можно озвучивать содержимое текстовых файлов. Встроенные словари позволяют осуществлять перевод иностранных слов непосредственно во время чтения. Кроме того, при подключении к сети Интернет, можно использовать онлайн-переводчик для работы с фрагментом текста, выбрав его в документе. Благодаря операционной системе Android 11 можно использовать различные сторонние приложения и сервисы, в том числе устанавливать программы из магазина Google Play.

Модель выполнена в компактном тонком корпусе из SoftTouch-пластика, вес устройства без чехла составляет всего 165 граммов. В комплекте с ридером поставляется «умная» обложка, надежно защищающая экран при транспортировке и обеспечивающая дополнительное удобство при использовании. Благодаря использованию нового энергоэффективного процессора было существенно увеличено время автономной работы ридера. Модель оборудована современным разъемом USB Type-C с поддержкой OTG, позволяющим подключать и использовать различные периферийные устройства, не требующие драйверов.

ONYX BOOX Livingstone 2 объединяет в себе экран высокого разрешения, отличные технические характеристики и современный компактный корпус. Выбирая данную модель, можно получить близкий к максимальному набор функций, доступный на сегодняшний день для ридеров. Модель уже поступила в продажу, купить ее можно за 14 490 руб. в фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX, в интернет-магазинах Palmstore и Onyxboox, а также у официальных дилеров компании «Макцентр».

Как ритейлер OBI перешел с Cisco Webex на Webinar Meetings Импортозамещение ВКС

***

Компания ONYX International была основана в 2006 г. Осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения до конвейерной сборки. ONYX International занимается исключительно производством устройств для чтения, что позволило полностью сфокусироваться на данном направлении.

Компания «Макцентр» была основана в 1991 г в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. компания «Макцентр» является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International в России. «Макцентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции ONYX BOOX. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом ONYX BOOX.

Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.