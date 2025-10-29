Avanpost и IVA Technologies подтвердили совместимость своих решений

Разделы

Российский вендор в области безопасности идентификационных данных Avanpost и разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies объявили о совместимости и корректной интеграции своих ключевых продуктов: платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One с Avanpost FAM и Avanpost MFA+ (входят в линейку аутентификации Avanpost Access). Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Интеграция IVA One с Avanpost FAM и Avanpost MFA+ (входят в платформу Avanpost Access) создают единую, безопасную и удобную среду для работы и коммуникаций. Решения многофакторной аутентификации с поддержкой OTP, токенов, push-уведомлений и биометрии обеспечивают дополнительную защиту даже при компрометации учетных данных.

Кроме того, объединение двух платформ дает компаниям возможности: повышенный уровень защиты. Злоумышленнику недостаточно просто украсть пароль — ему потребуется получить доступ к дополнительным факторам аутентификации; снижение риска несанкционированного доступа. Даже если один из методов аутентификации будет скомпрометирован, другие факторы сохранят безопасность системы; защита от фишинга и социальной инженерии. Многофакторная аутентификация усложняет задачу злоумышленникам, пытающимся получить доступ к учетным записям; соответствие стандартам безопасности. Использование MFA помогает организациям соответствовать требованиям регуляторов и отраслевым стандартам.

IVA One — платформа для корпоративных коммуникаций, которая объединяет в одном приложении все необходимые инструменты для сотрудников: корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки, вебинары, электронную почту, календарь, адресную книгу, систему распознавания речи и онлайн-переводчик на базе ИИ. Платформа предназначена для обеспечения взаимодействия внутри компаний, поддерживает работу на десктопных, веб- и мобильных устройствах. Коммуникационная платформа IVA One включена в реестр российского ПО.

Платформа Avanpost Access (включает решения Avanpost FAM и MFA+) — это линейка продуктов для управления доступом и аутентификацией, в то время как Avanpost MFA+ является облегченной версией, ориентированной исключительно на многофакторную аутентификацию с упрощенным внедрением. FAM подходит для сложных сценариев аутентификации и интеграции в различные системы, включая веб- и десктопные приложения, а MFA+ разработан для быстрой реализации MFA в средних и крупных компаниях, с фокусом на удобство для администраторов и пользователей.

«Интеграция продуктов IVA Technologies и Avanpost — пример того, как две российские технологические компании совместно решают задачи обеспечения безопасности и удобства пользователей. Такое взаимодействие способствует повышению защищенности инфраструктуры корпоративных коммуникаций, снижению операционных рисков и укреплению технологической независимости российских потребителей», — отметил заместитель генерального директора IVA Technologies Виктор Петров.

«Сегодня корпоративные заказчики ожидают не просто эффективных, но и удобных инструментов защиты, которые органично интегрируются в инфраструктуре заказчиков. Наше сотрудничество с IVA Technologies показывает, что современные российские технологии способны полностью закрывать потребности бизнеса — от коммуникаций до управления доступом и аутентификацией пользователей. Мы уверены, что интеграция наших продуктов позволит компаниям любого масштаба выстроить гибкую и безопасную ИТ-инфраструктуру», — сказала директор по партнерскому и клиентскому маркетингу Avanpost Надежда Поленовская.

