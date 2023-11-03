Представлены первые в России ридеры с экраном Carta 1300 - Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о поступлении в продажу двух новых ридеров, выполненных в популярном компактном формате. Это модели Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3, продолжающие серии 6-дюймовых ридеров с экранами высокого разрешения E Ink Carta Plus и получившие дисплеи последнего поколения Carta 1300. Ридеры выполнены в разных корпусах, но имеют схожие технические характеристики. Аппаратная платформа обеих моделей реализована на базе 4-ядерного процессора, экран дополнен подсветкой и сенсорным управлением, установлен комбинированный модуль Wi-Fi и Bluetooth, работают устройства под управлением ОС Android 11. Объем встроенной памяти моделей увеличен до 32 ГБ. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Оба представленных ридера имеют 6-дюймовый экран E Ink Carta Plus с разрешением 1072 × 1448 точек последнего поколения Carta 1300. Такие дисплеи обеспечивают наилучший контраст и самую высокую скорость перерисовки в сравнении с экранами предыдущих поколений. Устройства имеют встроенную подсветку MOON Light 2, позволяющую плавно регулировать цветовую температуру и отличающуюся отсутствием мерцания. Функция SNOW Field позволяет уменьшить количество артефактов при обновлении экрана, улучшая при этом качество изображения. Дисплей дополнен емкостным сенсором с поддержкой Multi-touch, что обеспечивает удобство при чтении, перемещении по меню, а также при работе в интернете и со сторонними приложениями.

Представленные модели базируются на современном 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и имеют 2 ГБ оперативной памяти. Встроенная память, расширенная до 32 ГБ, дополнена слотом для карт памяти microSD и позволяет хранить непосредственно на устройстве огромное количество книг и документов. Darwin X и Livingstone 3 имеют встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющий не только выходить в интернет, но и получать файлы с других устройств и работать с различными онлайн-сервисами. Также модели оборудованы Bluetooth, обеспечивающим возможность подключения к ридерам различных внешних устройств, например, беспроводных наушников или колонок. Помимо этого, модель Darwin X оснащена стандартным аудио-разъемом 3,5 мм и встроенным микрофоном, позволяющим использовать ридер в качестве диктофона. Onyx Boox Livingstone 3 имеет встроенный G-сенсор, который автоматически выбирает правильное расположение текста при повороте устройства.

Программное обеспечение обоих ридеров базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения, существенно расширяя возможности устройств. Модели имеют предустановленный аудиоплеер, позволяющий прослушивать аудиокниги и музыку. Благодаря функции TTS (Text-To-Speech) есть возможность озвучивать содержимое любых текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить иностранные слова непосредственно во время чтения книг, а при подключении к Интернету можно использовать онлайн-переводчик для целых фрагментов текста.

Onyx Boox Darwin X имеет классический корпус с кнопками листания, а модель Onyx Boox Livingstone 3 выполнена в более современном компактном корпусе. Оба ридера оборудованы разъемом USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющей подключать аксессуары, не требующие драйверов. В комплекте с обеими моделями поставляются защитные обложки, при этом у Livingstone 3 чехол оборудован боковыми кнопками листания.

Оба представленных ридера доступны в корпусах черного цвета. Они уже поступили в продажу, модель Onyx Boox Darwin X можно приобрести за 20 990 руб., а Onyx Boox Livingstone 3 за 21 490 руб.

Характеристики Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3

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Компания Onyx International была основана в 2006 г. и является производителем устройств для чтения электронных книг (ридеров). Компания осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Все современные модели Onyx Boox имеют сенсорное управление, немерцающую подсветку, беспроводные интерфейсы и дополнительные сервисы и программы. Помимо этого, производитель предлагает широкую линейку устройств: от классических 6-дюймовых ридеров до E Ink-мониторов с диагональю 25,3 дюйма.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. компания «МакЦентр» является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России, с 2014 г. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.