Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о расширении линейки ридеров суперкомпактной моделью Onyx Boox Kant. Устройство для чтения имеет 6,13-дюймовый экран E Ink Carta с подсветкой и сенсорным управлением. Соотношение сторон дисплея 16:9 позволило приблизить внешний вид ридера к смартфону. Модель базируется на современном процессоре Qualcomm и работает под управлением ОС Android 11. Onyx Boox Kant оснащен беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, модель имеет 32 ГБ встроенной памяти и слот для карт памяти MicroSD. Ридер выполнен в тонком легком корпусе, а экран модели закрыт защитным стеклом Onyx Glass. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Onyx Boox Kant оснащен 6,13-дюймовым сенсорным дисплеем E Ink Carta 1200 с разрешением 824 x 1648 точек и соотношением сторон 16:9. Встроенная подсветка без мерцания MOON Light 2 позволяет плавно регулировать цветовую температуру, выбирая оптимальный оттенок для разных условий освещения. Функция SNOW Field (Regal) снижает число артефактов при обновлении экрана, улучшая качество отображения информации. Поверх экрана ридера расположено защитное стекло Onyx Glass, предохраняющее дисплей от царапин и повреждений. Оно имеет улучшенную прозрачность и обеспечивает защиту от бликов и отсутствие искажений. Встроенный датчик положения устройства (G-сенсор) позволит быстро развернуть изображение для чтения в альбомной или портретной ориентации.

Onyx Boox Kant

Модель базируется на современном 4-ядерном процессоре Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Аппаратных ресурсов хватает для комфортной скорости работы в любых стандартных режимах работы. 32 ГБ встроенной памяти в сочетании со слотом для карт microSD позволяют хранить на ридере большое количество книг и нужных документов. Ридер оборудован модулем Wi-Fi, работающим на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Встроенный Bluetooth обеспечивает возможность подключения к ридеру внешних устройств, в том числе беспроводных наушников для прослушивания музыки и аудиокниг или смартфона для прямой передачи файлов.

Onyx Boox Kant работает под управлением операционной системы Android 11 и позволяет устанавливать сторонние приложения. В состав ПО ридера уже входит приложение Букмейт (12+), открывающее доступ к более чем 200 тыс. книг, комиксов и аудиокниг. В сервисе доступны книги различных направлений и жанров. У приложения удобные настройки отображения текста, есть возможность сохранять цитаты и прослушивать аудиоверсии книг. Пользователям Onyx Boox доступны разные акционные предложения на подписку «Яндекс плюс» с опцией «Букмейт»*. У ридера есть предустановленный аудиоплеер, позволяющий слушать музыку и аудиокниги. Функция Text-To-Speech дает возможность прослушивать содержимое текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова непосредственно во время чтения. Кроме того, при подключении к сети Интернет можно использовать онлайн-переводчик для целых фрагментов текста, выбрав их при чтении.

Характеристики Onyx Boox Kant

Ридер выполнен в суперкомпактном корпусе толщиной 8 миллиметров, при этом вес устройства составляет 160 граммов. Соотношение сторон экрана 16:9 позволило сделать внешний вид книги максимально приближенным к смартфону. Модель имеет разъем USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющей подключать к ридеру различные аксессуары: мышь, клавиатуру, внешний диск и многое другое. Модель оборудована кнопками управления, расположенными на боковой стороне ридера, функции которых могут быть настроены на перелистывание страниц или другие действия. В заднюю крышку ридера встроен светодиодный фонарик. Функция будет полезна для поиска различных мелочей в сумке, а также тем, кто любит читать по ночам и не хочет беспокоить близких ярким светом. Дополнительно к Onyx Boox Kant можно приобрести удобный чехол-бампер, защищающий книгу при транспортировке.

Onyx Boox Kant может стать выбором для тех, кто привык читать со смартфонов, но задумался о том, как сделать чтение более комфортным для глаз. Модель в корпусе черного цвета поступит в продажу 1 августа 2023 г., розничная цена на нее составит 18 990 руб. Уже сейчас можно сделать предварительный заказ на новинку

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Компания Onyx International была основана в 2006 г. и является производителем устройств для чтения электронных книг (ридеров). Компания осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Все современные модели Onyx Boox имеют сенсорное управление, немерцающую подсветку, беспроводные интерфейсы и дополнительные сервисы и программы. Помимо этого, производитель предлагает линейку устройств: от классических 6-дюймовых ридеров до E Ink-мониторов с диагональю 25,3 дюйма.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. компания «МакЦентр» является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России, с 2014 г. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.