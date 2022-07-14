ONYX BOOX Poke 4 Lite – современный компактный ридер

Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщила о расширении продуктовой линейки новым компактным и недорогим ридером ONYX BOOX Poke 4 Lite. Модель имеет 6-дюймовый экран с подсветкой и сенсорным управлением, базируется на современной аппаратной платформе и ОС Android 11, а также оснащена беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth. Об этом CNews сообщили представители компании «Макцентр».

ONYX BOOX Poke 4 Lite имеет 6-дюймовый дисплей E Ink Carta с разрешением 758x1024 точек. Встроенная подсветка MOON Light 2 позволяет плавно регулировать цветовую температуру и использует технологию Flicker Free, значительно снижающую нагрузку на глаза при длительном чтении. Функция SNOW Field позволяет уменьшить количество артефактов при обновлении экрана, повышая при этом качество изображения. Дисплей оборудован емкостным сенсором с поддержкой Multi-touch.

ONYX BOOX Poke 4 Lite

Модель базируется на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Ридер имеет встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, позволяющий не только выходить в Интернет, но и передавать файлы с других устройств и работать с различными онлайн-сервисами. Встроенный Bluetooth обеспечивает возможность подключения к ридеру различных внешних устройств, например беспроводных наушников для прослушивания музыки и аудиокниг.

Программное обеспечение Poke 4 Lite базируется на операционной системе Android 11 и позволяет использовать различные сторонние приложения и сервисы. На ридере предустановлен аудиоплеер, позволяющий слушать аудиокниги и музыкальные файлы. Благодаря функции TTS можно прослушивать содержимое любых текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить слова непосредственно во время чтения. Кроме того, при подключении к Интернету, можно использовать онлайн-переводчик для перевода фрагмента текста, выбрав его в документе.

Характеристики ONYX BOOX Poke 4 Lite

Модель выполнена в компактном тонком корпусе из SoftTouch-пластика, вес устройства составляет всего 150 граммов. Poke 4 Lite имеет разъем USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющей подключить к ридеру такие аксессуары, как клавиатура, мышь, картридер, наушники и многое другое. Дополнительно можно приобрести защитный чехол, выбрав из трех различных вариантов дизайна. При закрытии чехла устройство автоматически переходит в спящий режим.

Модель выпускается в двух цветах: черном и белом. Ридеры Poke 4 Lite уже поступили в продажу и доступны по цене 13490 руб. Приобрести их можно в фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX, в интернет-магазинах Palmstore.ru и Onyxboox.ru, а также у официальных дилеров компании «Макцентр».

Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей? техника

***

Компания ONYX International была основана в 2006 г. Компания осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. ONYX International занимается исключительно производством устройств для чтения. Главной особенностью всех устройств ONYX BOOX является использование экранов E Ink (электронные чернила). Все современные модели ONYX BOOX имеют сенсорное управление, немерцающую подсветку, беспроводные интерфейсы и дополнительные сервисы и программы.

Компания «Макцентр» была основана в 1991 г в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. компания «Макцентр»является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International в России, с 2014 г. «Макцентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции ONYX BOOX. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом ONYX BOOX.

Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.