Onyx Boox Lomonosov 2 – доступный 10,3-дюймовый ридер с широким набором функций

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет еще одну новинку лета 2024 г. – электронную книгу Onyx Boox Lomonosov 2. Модель продолжает серию крупноформатных ридеров производителя и имеет экран 10,3 дюйма с подсветкой MOON Light 2 и сенсорным управлением. Книга получила 8-ядерный процессор, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Ридер базируется на операционной системе Android 10, позволяющей использовать сторонние приложения. Встроенные динамики дают возможность прослушивать аудиофайлы, а микрофон – делать голосовые заметки. Экран книги закрыт защитным стеклом Onyx Glass, а в комплекте с ридером поставляется качественная защитная обложка. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Модель оснащена 10,3-дюймовым сенсорным дисплеем E Ink Mobius Carta, имеющим разрешение 1872х1404 точки. Пластиковая подложка данного экрана делает его менее хрупким в сравнении с обычными дисплеями «электронная бумага», имеющими стеклянную основу. Встроенная подсветка MOON Light 2 имеет регулировку цветовой температуры и использует технологию Flicker Free, существенно снижающую нагрузку на глаза при длительном чтении. Функция SNOW Field уменьшает количество артефактов при частичной перерисовке, улучшая качество изображения. Экран ридера дополнительно закрыт защитным стеклом Onyx Glass, предохраняющим дисплей от царапин и повреждений. Onyx Glass имеет высокую прозрачность, обеспечивая защиту от бликов и отсутствие искажений.

Аппаратная платформа ридера построена на 8-ядерном процессоре и 4 ГБ оперативной памяти, которых хватает для комфортной скорости работы с большинством стандартных задач. 64 ГБ энергонезависимой памяти позволяют хранить непосредственно на устройстве огромное количество книг и документов. Onyx Boox Lomonosov 2 оборудован модулем Wi-Fi, работающим на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Встроенный Bluetooth обеспечивает возможность подключения к ридеру внешних устройств, в том числе беспроводных наушников для прослушивания музыки или смартфона для передачи файлов.

Lomonosov 2 работает под управлением операционной системы Android 10 и позволяет использовать сторонние приложения. В состав предустановленных приложений добавлен магазин RuStore, в каталоге которого представлено более 20 тыс. программ. Также на ридере установлен книжный магазин «Яндекс Букмейт» (12+), открывающий доступ к более чем 200 тыс. книг, комиксов и аудиокниг. Программа имеет удобные настройки отображения текста, имеется возможность сохранять цитаты и прослушивать аудиоверсии книг. Ридер имеет предустановленный аудиопроигрыватель, позволяющий прослушивать музыку и аудиокниги. Функция Text-To-Speech (Текст-В-Речь) дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова непосредственно из текста. Кроме того, при подключении к сети Интернет можно использовать онлайн-переводчик для целого фрагмента текста, выбрав его при чтении.

Модель имеет сразу два предустановленных приложения для чтения. AlReaderX Pro - одна из самых популярных программ-читалок. Она позволяет менять шрифт, его размер, межстрочное расстояние, поля, содержимое колонтитула, включать буквицу, переносы и многое другое. Кроме того, можно тонко настраивать управление, включая тап-зоны и жесты, использовать автопрокрутку, TTS, анимацию листания и ночной режим. Позицию чтения можно синхронизировать со смартфоном или планшетом и продолжать чтение там. Вторая программа, NeoReader – собственная разработка компании Onyx. Помимо поддержки популярных книжных форматов, приложение предназначено для чтения PDF и DjVu с возможностью автоматической и ручной обрезки полей, поддержкой Reflow, настройкой контраста, увеличением толщины линий для лучшего отображения на E Ink-экранах неадаптированных документов. При чтении можно сохранять цитаты, делать закладки и аннотации.

Ридер выполнен в тонком корпусе и поставляется в комплекте с «умной» защитной обложкой, переводящей устройство в спящий режим при закрытии. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, благодаря которой к ридеру можно подключать различные дополнительные устройства: накопители, клавиатуры и другое. Модель имеет аккумулятор емкостью 4300 мАч, обеспечивающий длительную автономную работу. Два динамика, встроенные в корпус, позволяют прослушивать музыку и аудиокниги непосредственно с устройства. Встроенный микрофон дает возможность создавать голосовые заметки.

Благодаря размеру экрана, приближенному к бумажному формату А5, модель отлично подойдет пользователям, планирующим помимо чтения работать с крупноформатными документами. На модель Onyx Boox Lomonosov 2 в корпусе черного цвета можно сделать предварительный заказ в фирменном магазине OnyxBoox.ru, стоимость ридера составляет 39 990 руб.