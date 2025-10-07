Разделы

IVA Technologies и «Мультифактор» подтвердили совместимость своих решений

«Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, и IVA Technologies, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA, провели интеграцию системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с платформой IVA One. Результаты тестирования подтверждены официальным сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и др. Решение поддерживает технологию единого входа (SSO). Включено в реестр российского ПО под № 7046.

Multifactor обеспечивает повышенный уровень безопасности доступов к информационным ресурсам как из внутренней сети компании, так и через VPN. Решение поддерживает разнообразные методы аутентификации, включая использование одноразовых паролей и push-уведомлений, которые отправляются в приложение Multifactor.

IVA One — платформа для корпоративных коммуникаций, которая объединяет в одном приложении все необходимые инструменты для сотрудников: корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки, вебинары, электронную почту, календарь, адресную книгу, систему распознавания речи и онлайн-переводчик на базе ИИ, а также сервисы для автоматизации бизнес-процессов. Платформа предназначена для обеспечения взаимодействия внутри компаний, поддерживает работу на десктопных, веб- и мобильных устройствах. Коммуникационная платформа IVA One включена в реестр российского ПО.

Совместное использование решений Multifactor и IVA One позволит заказчикам организовать безопасный и контролируемый доступ к корпоративной ИТ-инфраструктуре, а также обеспечить защиту бизнес-коммуникаций. Система многофакторной аутентификации Multifactor усиливает классическую аутентификацию по паролю, что способствует снижению рисков, связанных с несанкционированным доступом к корпоративной информации.

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу
безопасность

«Благодаря технологическому партнерству с IVA Technologies заказчики получают комплексное решение, которое обеспечивает надежную защиту каналов связи, что особенно важно в условиях растущих угроз. Интеграция продуктов Multifactor и IVA One способствует защите доступа к корпоративным ресурсам с использованием дополнительных методов аутентификации», — отметил Ильнар Загидуллин, руководитель проектов «Мультифактор».

«Совместимость IVA One и Multifactor подтверждает, что мы создаем для заказчиков не только эффективные, но и максимально защищенные решения для коммуникаций. Сегодня, в условиях постоянно растущих киберугроз, интеграция с системами аутентификации становится стратегическим преимуществом для компаний», — сказал Виктор Петров, заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies.

