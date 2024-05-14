Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении линейки цветных ридеров новой моделью - Onyx Boox Faraday. Устройство имеет 7,8-дюймовый экран E Ink Kaleido 3 с подсветкой и сенсорным управлением, мощную аппаратную платформу и работает под управлением Android 11. Модуль Wi-Fi позволяет пользоваться сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth — подключать различные периферийные устройства. Модель выполнена в металлическом корпусе и имеет защитное стекло Onyx Glass. В комплекте с ридером поставляется защитный чехол. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Модель Onyx Boox Faraday оснащена 7,8-дюймовым цветным экраном E Ink Kaleido 3. Такой дисплей способен демонстрировать до 4096 цветов, а за счет увеличенной диагонали на нем отображается на 68% больше информации, чем на стандартных 6-дюймовых ридерах. Ридер получил подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания, позволяющую пользоваться устройством в условиях плохого освещения. Для защиты от царапин и повреждений дисплей ридера дополнительно закрыт защитным стеклом Onyx Glass. Оно имеет высокую степень прозрачности и при этом обеспечивает защиту от бликов и искажений. Встроенный G-сенсор дает возможность настройки автоматической коррекции изображения при чтении в портретной или альбомной ориентации.

МакЦентр Onyx Boox Faraday

Onyx Boox Faraday имеет аппаратную платформу, включающую мощный 8-ядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти. 32 ГБ энергонезависимой памяти позволяют хранить большое количество книг и документов непосредственно на ридере. Модель оборудована двухдиапазонным модулем Wi-Fi, поддерживающим работу в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц. Встроенный Bluetooth обеспечивает возможность подключения к ридеру различных устройств, в том числе беспроводных наушников для прослушивания музыки или внешней клавиатуры для быстрого набора текста. Ридер имеет разъем USB Type-C с поддержкой OTG, с помощью которого можно подключать дополнительные периферийные устройства. Встроенные динамики позволяют прослушивать музыку и аудиокниги, а микрофон - быстро создавать голосовые заметки.

Ридер базируется на ОС Android 11 и позволяет использовать сторонние приложения. В прошивку модели добавлен магазин приложений RuStore, в каталоге которого представлено более 20 тыс. программ. С помощью RuStore можно безопасно скачивать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки. В состав ПО ридера входит приложение «Букмейт» (12+), открывающее доступ к более чем 200 тыс. книг, комиксов и аудиокниг. У приложения удобные настройки отображения текста, есть возможность сохранять цитаты и прослушивать аудиоверсии книг. На ридере имеется аудиопроигрыватель, позволяющий прослушивать музыку и аудиокниги. Функция Text-To-Speech дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова, а при подключении к сети Интернет можно использовать онлайн-переводчик для целых фрагментов текста.

Модель имеет два предустановленных приложения для чтения: AlReaderX Pro и NeoReader. AlReaderX Pro является одной из самых популярных программ для чтения. Она позволяет менять шрифт, его размер, межстрочное расстояние, поля, содержимое колонтитула, включать буквицу, переносы и многое другое. Кроме того, можно тонко настраивать управление, включая тап-зоны и жесты, использовать автопрокрутку, анимацию листания и ночной режим. Позицию чтения можно синхронизировать со смартфоном или планшетом и продолжить чтение на другом устройстве. NeoReader –разработка компании Onyx. Помимо поддержки популярных книжных форматов, приложение предназначено для чтения PDF и DjVu с возможностью автоматической и ручной обрезки полей, поддержкой Reflow, настройкой контраста, увеличением толщины линий для лучшего отображения на E Ink-экранах неадаптированных документов. При чтении можно сохранять цитаты, делать закладки и аннотации.

Ридер имеет металлический корпус толщиной всего 8,3 миллиметра, при этом вес устройства составляет 295 граммов. В комплекте с Onyx Boox Faraday поставляется магнитный защитный чехол, автоматически переводящий устройство в спящий режим при закрытии. Ридер в корпусе черного цвета поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 37 990 руб.

Технические характеристики Onyx Boox Faraday

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Компания Onyx International была основана в 2006 г. и является производителем устройств для чтения электронных книг (ридеров). Компания осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Все современные модели Onyx Boox имеют сенсорное управление, немерцающую подсветку, беспроводные интерфейсы и дополнительные сервисы и программы. Помимо этого, производитель предлагает линейку устройств, которая сможет удовлетворить запросы практически любого покупателя: от классических 6-дюймовых ридеров до E Ink-мониторов с диагональю 25,3 дюйма.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России, с 2014 г. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.